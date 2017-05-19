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TEKNOLOJİ

Apple, cihazlarını kendinden başkasının tamir etmesini istemiyor

Cihaz tamirlerinin kişi ve şirketlerce yapılmasını kolaylaştıracak bir yasa tasarısına karşı Apple, Lexmark, Toyota gibi şirketler lobi yapıyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:46:38 Güncelleme: 10:55:57 HABERTURK.COM

Daha önce Nebraska ve diğer eyaletlerde de benzer yasa tasarılarına karşı sert bir lobi yaklaşımı izleyen Apple, bu kez New York'taki yasa tasarısında yalnız değil.

LİSTEDE TOYOTA DA VAR

Apple'ın yanında Verizon, Lexmark, Asurion, Medtronic, Caterpillar ve Toyota da lobi faaliyeti yürütüyor. Apple'ın lobi şirketi Roffe Group, nisan ayından bu yana lobicilere yapılan 336 bin dolar ödemenin 32 bin dolarını gerçekleştirmiş.

Vice'ın teknoloji kolu Motherboard'un haberinde, Apple'ın Roffe Group'a aylık 9 bin dolar ücret ödediğini gösteren bir fatura da görülüyor.

Ayrıca binlerce elektronik üreticisini bünyesinde barındıran Tüketici Teknoloji Birliği (CTA) de tasarıya karşı lobi faaliyeti yürütmeye başladı.

Yasa tasarısının lehine lobi yapanlar ise Digital Right to Repair Coalition'ın (Tamir için Dijital Hak Koalisyonu) ise 5 bin dolar harcadığı biliniyor.

Apple, bundan önce ABD'nin farklı eyaletlerinde hazırlanan tasarılarda, ürünlerinin sertifikalı teknisyenlerce tamir edilmesi gerektiğini belirterek karşı çıkmıştı.

Apple ve yandaşları, bu tür bir tasarının sanayi sırlarının yanı sıra, güvenlik ve emniyet endişeleri ortaya çıkacağı gerekçesiyle yasalaşmasını istemiyorlar. Şirket, sertifikalı tamir için Yetkili Servis Sağlayıcı programı sunuyor.

YASA SEÇENEKLERİ ARTIRACAK FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Yasa yapıcılar ise, "Fair Repair Act", yani "Adil Tamir Yasası" adlı tasarının tüketicilere daha fazla seçenek ve daha düşük ücretle tamir seçenekleri sunacağını, teknik eleman istihdamının da artacağını öngörüyorlar. Yasa tasarısı, şirketlerin tamirde kullanılan parçaların satışını herkese açmalarını gerektirirken, tamirleri engelleyen yazılım kilitlerini yasaklıyor. Ayrıca tamir kılavuzlarının herkese açılmasını gerektiriyor.

Apple'ın tamire bağlı gelirinin ne kadar olduğu bilinmezken, servis gelirlerinin içerisinde tamirin yanında, dijital içerik satışı, AppleCare ve Apple Pay gelirleri de yer alıyor. Bu miktar, toplam 52 milyar dolarlık satıştan 7 milyar dolarlık pastaya denk geliyor.

Tamirle ilgili sahip olunan en net bilgi ise, şirketin 2013'te tamir sürecini tamamen kendi bünyesine alarak, cihaz değişimlerinden yılda 1 milyar dolar tasarruf etmeyi hedeflemesiydi. Nebraska ve New York'un dışında Illinois, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Tennessee ve Wyoming eyaletlerinde de benzer tasarılar bulunuyor.

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