Wannakey, Bellekteki şifre anahtarlarını ayırarak kurtarma yapıyor. RSA özel anahtarı bir kez bellekten ayırıldığında, virüslü bilgisayarlardaki şifreli dosyaları çözmek için kullanılabiliyor.

Ancak bu yazılımın çalışması için sistemin virüs uyarısı geldikten sonra yeniden başlatılmaması ve herhangi bir yazılım çalıştırılmaması gerekiyor. Aksi taktirde bellek tamamen temizleniyor ya da anahtarların olduğu kısım üzerine başka veriler yazılmış oluyor.

Güvenlik araştırmacısı Adrien Guinet, hazırladığı Wannakey aracının Windows XP ile sınırlı olduğunu kabul ediyor ve işe yaraması için biraz şansa da ihtiyaç olduğunu söylüyor.