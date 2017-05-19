Tim Cook'un denediği cihaz, noninvazif, yani vücuda müdahale etmeden ölçüm yapabiliyor. Diyabet hastalarının kullandığı glukoz ölçüm cihazları kandaki glukoz seviyesini takip etmeye yarıyorlar. Ufak iğneleriyle deri altından kan ölçümü yapan bu cihazlar, sadece kullanıldıkları anki değerleri verebiliyorlar.

İLK KEZ İĞNESİZ ÖLÇÜM

Apple Watch'un çözümü ise ilk kez deri altına girmeden ölçüm yapabilme özelliğini taşıyor. Henüz prototip aşamasında olan cihaz üzerinde çalışmalar beş yıldır devam ediyor. Apple Watch ile eşleşebilen cihaz, verileri Apple Sağlık uygulamasına gönderiyor ve sürekli ölçüm yapabiliyor. Bunun hem doktorla paylaşılabilecek geniş bir istatistik yaratması hem de bir uyarı sistemine bağlanması, diyabet hastalarının hayat kalitesini yükseltebilir.

Ürünün teknik işleyişi ve ne zaman tamamlanacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.