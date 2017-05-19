robotik ayaklar
TEKNOLOJİ

Bu cihazla askerlerin ayakları robotik güce kavuşacak

Yürüme desteği sunan robotik giysi ile askerler Demir Adam gibi hiç durmadan yürüyebilecek, yorulmadan koşabilecek!

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:20:24 Güncelleme: 19:05:10 HABERTURK.COM

Zorlu şartlar altında savaş alanında üzerlerinde ağır ekipmanlarıyla mücadele eden askerler için bir gelişme haberi de Fortis adlı Knee Stress Reslease Device adlı diz destek cihazıyla geldi. Kısa adı K-SRD olan cihaz aslında giyilebilir bir dış iskelet.

Askeri amaçlarla kullanılan bir başka dış iskelet ekipmanı

Bu dış iskelet gücünü pilinden alıyor ve şimdilik askerler için düşünülen yapısı ile bir askerin daha fazla mühimmat ve silah taşıyabilmesine, daha uzak mesafelere gitmesi gereken operasyonlarda yürüme desteği almasını sağlıyor.

Daha az yorularak daha çok yol almalarını sağlayan FORTIS K-SRD ünlü uçak şirketi Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş. Sistem dize binen ağır yükleri giyilebilen dış iskelet yardımıyla hafifletiyor ve bedeni yormadan ilerlemesini sağlıyor.

Üzerindeki sensörler sayesinde hız, yön ve hareket açısıyla ilgili verileri cihazdaki bir bilgisayara göndererek kişinin yardıma ihtiyacı olup olmadığını belirleyebiliyor ve taşıdığı yüke göre askere destek verebiliyor. Fortis ile donanmış askerler daha az yorularak daha fazla taşıyabiliyor, yürüyebiliyor veya sakatlık halinde kurtulma şansını artırabiliyor.

Ne var ki sistemin kırılması, bozulması veya enerjisinin tükenmesi durumunda asker cephede son derece zor durumda kalabilir. Sistemin en iyi taraflarından birisi ise yürüme zorluğu çeken gaziler ve benzeri engellere maruz kalanları ilgilendiriyor. Bu destek ile bu kişilerin yürümesi ve kendi kendine yetebilmesi mümkün hale gelebilir.

 

 

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