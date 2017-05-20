40 bin AT&T çalışanı iş bırakma eyleminde

Bugün başlayan ve Pazartesi sona erecek olan eylemde, şirketin operatör ayağında çalışan 21 bin kişi de iş bırakanlar arasında yer alıyor.

36 EYALETTE HAFTA SONU BOYUNCA SÜRECEK

Sendika, 36 eyaletteki AT&T mağazalarının bir kısmının iş bırakma eylemi dolayısıyla kapalı olacağını, bunun da eylemin ses getirmesine katkısı olacağını düşünüyor.

AT&T'deki operatör çalışanları maaş artışı, daha kapsamlı sağlık sigortası, daha iyi çalışma saatleri ve tenkisat olmayacağına dair şirketten söz istiyorlar.

Eyleme katılan 40 bin kişinin 17 bini de AT&T'nin Kaliforniya, Nevada ve Connecticut eyaletlerinde ev telefonu, internet ve kablo internet bölümlerinde, 2 bini ise Kaliforniya ve Nevada'da TV departmanında çalışıyor.