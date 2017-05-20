beats kulaklık yandı
TEKNOLOJİ

Uçuş sırasında patlayan Beats kulaklık kadının yüzünü yaktı

Apple'ın sahibi olduğu Beats marka kulaklık uçuş esnasında yandı. Bir kadının zarar gördüğü olayda şirket pillerden sorumlu olmadığını belirtti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:58:19 Güncelleme: 20:12:01 HABERTURK.COM

AAP haber ajansına göre Çin'den Avustralya'ya giden bir kadının Beats kulaklıkları uçuş esnasında yanarak yüzünde patladı. Şubat ayında gerçekleştiği belirtilen olayda, 2014 yılında Apple'ın satın aldığı şirketin kulaklıkları Beats'te  kulaklıklardaki desteklenmeyen pilleri sorumlu tuttu.

Kulaklığı uçuşta uyuduğu sırada kulağında patlayan kadının avukatı, Apple yetkililerinin olayın yan sanayi veya orijinal olmayan AAA sınıfı piller (ya da bizim gündelik kullanımımızla "ince kalem pil, kumanda pili") yüzünden meydana geldiğini belirtmiş.

Apple sözcüsünün kadının avukatına verdiği demeçte, şirketin olayla ilgili soruşturmada patlamadan "üçüncü parti pil" kullanımını sorumlu tuttuğu belirtildi. 

Avustralya Taşımacılık Emniyet Bürosu'nun yayınladığı Mart raporuna göre, adı açıklanmayan kadın, diğer yolcular tarafından da duyulan patlama ile ilgili şunları söyledi, "yüzümü diğer tarafa dönerken bir yanma hissettim ve kulaklıkları yere attım. Uçuş görevlileri yanan cihazın üstüne su dökerek söndürdü".

Ancak daha ilginç olanı ise Apple'ın Beats kulaklık modelleri arasında halihazırda AAA sınıfı pil kullanan bir ürün bulunmuyor. Bu nedenle, söz konusu kulaklıklar Apple, Beats'i satın almadan önce üretilen modellerden biri olabilir. 

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