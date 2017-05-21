TEKNOLOJİ

Siber güvenlik sözlüğü

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:02:19 HABERTURK.COM

Hepimiz telefon, bilgisayar, sosyal medya kullanıyoruz. Ancak hacker'lar ciddi bir şekilde bunları elimizden alarak kendileri yönetmek istiyorlar. WannaCry gibi geniş kapsamlı ya da kişisel hack saldırılarının kurbanı olmak istemiyorsanız, siber güvenlik sözlüğümüze bakın ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizi öğrenin

  • 1 Siber güvenlik sözlüğü
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    Herkes güvenlik terimlerini bilmek zorunda değil. Özellikle teknolojik terimler kafa karıştırıcı olabiliyor. Ancak bu yüzden kişisel bilgileriniz,  bilgisayar, telefon gibi cihazlarınız başkalarının eline geçmemeli. Bu yüzden, sizin için hazırladığımız bu siber saldırılarla ilgili sözlüğe bakarak, konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

  • 2 Siber güvenlik sözlüğü
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    ZARARLI YAZILIM (MALWARE)

    Teknoloji ile ilgili tehditlerin büyük bölümü bu grup altında toplanır. Kullanıcının izni olmaksızın bilgisayara ya da cihaza sızan ve zarar verme amacına yönelik hareket eden yazılımları kapsar.

  • 3 Siber güvenlik sözlüğü
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    VİRÜS

    Truva atı, solucan, casus yazılım gibi adlar kullanılıyor. Aslında bunların hepsi birer virüs. Yayılma amacı taşıyan her zararlı yazılım virüs şemsiyesi altına girer. Aslî görevleri ise yayılma değildir, bu görev daha sonra ortaya çıkar. Tabii antivirüs gibi bir güvenlik yazılımına yakalanmazlarsa...

  • 4 Siber güvenlik sözlüğü
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    TRUVA ATI

    Tarihteki örneğinde olduğu gibi genellikle başka bir dosyanın altında saklanır ve sisteme sızar. Yani fotoğraf olduğunu düşündüğünüz dosyayı çalıştırınca, Truva atı da devreye girer. 

  • 5 Siber güvenlik sözlüğü
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    SOLUCAN (WORM)

    İletişim ağları üzerinden yayılma kabiliyetine sahiptir. Örneğin e-posta ekinde gelir ve kopyalarını iletmek üzere kişi listesini kullanır. Böylece hızla yayılır. 

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