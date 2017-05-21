Siber güvenlik sözlüğü

Herkes güvenlik terimlerini bilmek zorunda değil. Özellikle teknolojik terimler kafa karıştırıcı olabiliyor. Ancak bu yüzden kişisel bilgileriniz, bilgisayar, telefon gibi cihazlarınız başkalarının eline geçmemeli. Bu yüzden, sizin için hazırladığımız bu siber saldırılarla ilgili sözlüğe bakarak, konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.
ZARARLI YAZILIM (MALWARE)
Teknoloji ile ilgili tehditlerin büyük bölümü bu grup altında toplanır. Kullanıcının izni olmaksızın bilgisayara ya da cihaza sızan ve zarar verme amacına yönelik hareket eden yazılımları kapsar.
VİRÜS
Truva atı, solucan, casus yazılım gibi adlar kullanılıyor. Aslında bunların hepsi birer virüs. Yayılma amacı taşıyan her zararlı yazılım virüs şemsiyesi altına girer. Aslî görevleri ise yayılma değildir, bu görev daha sonra ortaya çıkar. Tabii antivirüs gibi bir güvenlik yazılımına yakalanmazlarsa...
TRUVA ATI
Tarihteki örneğinde olduğu gibi genellikle başka bir dosyanın altında saklanır ve sisteme sızar. Yani fotoğraf olduğunu düşündüğünüz dosyayı çalıştırınca, Truva atı da devreye girer.
SOLUCAN (WORM)
İletişim ağları üzerinden yayılma kabiliyetine sahiptir. Örneğin e-posta ekinde gelir ve kopyalarını iletmek üzere kişi listesini kullanır. Böylece hızla yayılır.