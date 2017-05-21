Siber güvenlik sözlüğü

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OLTALAMA (PHISHING)

Dünyadaki hack olaylarının büyük bölümü sosyal mühendislikle gerçekleşir. Yani birisi sizi kandırarak bilgilerinizi alır ya da parolanızı tahmin edecek kadar bilgi toplar. Oltalama da, sizi başka bir şey oluyormuş gibi kandıran bir saldırı türüdür. En yaygın örneği, e-postayla yapılır ve bir kredi kartı ekstresi, Facebook parola yenileme mesajı gibi görünür. Sizden bilgilerinizi ister, şüphelenmeyip verirseniz, hesap bilgileriniz gider.