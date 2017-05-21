WannaCry'dan en çok Windows 7 etkilendi

Kaspersky Lab'in yayımladığı sonuçlara göre, WannaCry'dan etkilenen sistemlerin yüzde 98'i Windows 7 oldu.

WINDOWS 10 ÜÇÜNCÜ SIRADA

Windows 7'nin de 64 bit sürümü tüm enfeksiyonların yüzde 60'ından fazlasına denk geldi. Bunu standart Windows 7 yüzde 31,72 ile, Windows 7 Home x64 yüzde 3,67 ile, Windows 7 Home ise yüzde 2,61 ile izledi.

İşletim sistemi olarak bakıldığında ikinci sırada Windows Server 2008 R2, üçüncü sırada ise Windows 10 geldi.

ARTIK CEP TELEFONLARI DA TEHLİKEDE

NSA'nın geliştirdiği siber casusluk araçlarını kullanan WannaCry virüsünü hazırlayan Shadow Hackers grubu, bir süre önce yeni planını açıklamıştı. Buna göre, hacker'lar NSA'dan elde ettikleri bilgileri bir bir satmaya hazırlanıyorlar. Diğer açıklar bilgisayarın yanı sıra, cep telefonlarına da bulaşabiliyor.