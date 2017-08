26 | 84

iPhone 8'in yüz tanıma teknolojisi yeni ve sadece bu iş için özel çalışan bir 3D algılayıcı kullanıyor. Şirketin, göz tarama özelliğini de test ettiği düşünülüyor.

Gurman - iPhone 8 may feature ProMotion display technology used in new 10.5-inch and 12.9-inch iPad Pro. ProMotion offers a variable refresh rate to improve performance or save battery life as needed