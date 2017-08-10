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HAZİRAN - iPHONE 7S PLUS VE iPHONE 8 SIZINTISI

iPhone 8 için dikey yerleştirilmiş çift kamera söylentisi bu sızıntıda da kendini gösteriyor. Önceki birçok sızıntıyı yapan Benjamin Geskin'in gönderdiği görsellerden, ön yüzün de ekranla kaplı olacağı anlaşılıyor. İki yüzde de parmak izi okuyucuya dair bir belirti bulunmaması, ekrandan okuma yapılacağı yönünde yorumlanıyor. Yandaki güç düğmesinin büyük oluşu da burada bir parmak izi okuyucu bulunma ihtimalini akla getiriyor. Görselde, boyutlar da 143,4x70,77x7,51 mm olarak belirtilmiş. Bu bilgiler doğruysa, iPhone 8, iPhone 7'ye göre biraz daha büyük, iPhone 7 Plus'tan da daha küçük olacak. Bu ölçülere göre iPhone 8'in ekranı ise 5,8 inç büyüklüğünde.