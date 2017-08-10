TEKNOLOJİ

iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:08:21 HABERTURK.COM

Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 7s, iPhone 7s Plus, iPhone 8 hakkındaki söylentiler, sızıntılar, teknik özellikler, fotoğraflar ve fiyatları tek bir yerde derledik ve nisandan günümüze kadar sıraladık

  • 1 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    iPhone 7s'nin 4,7 inçlik iPhone 7 ile aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olması, yani 649 dolara satılması bekleniyor. iPhone 7s Plus'ın 769 dolardan başlamasını bekliyoruz. iPhone 8'in ise en düşük modelinin 999 dolara satılacağı tahmin ediliyor.

  • 2 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    Apple yeni telefonlarını genellikle eylül ayında tanıtıyor. Söylentilerin başladığı nisandan itibaren tüm sızıntıları tarihe ve telefona göre sıralı bulabilirsiniz. Aşağı indikçe telefonların son hâllerine ve fiyatlarına ulaşacaksınız.

  • 3 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    AĞUSTOS SIZINTILARI - Renkler

    Güney Koreli kaynaklar, iPhone 8'deki renkler üzerine tartışma başlattı. Benjamin Geskin'in bir sızıntısı, telefonda yeni ve farklı bir renk deneneceğini söylüyordu. Bunun ihtimallerinden birisi de belirgin bir renk yerine, yansıtıcı bir kasa.

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  • 4 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    iPhone kırmızıyı daha önce de denedi ve tuttu. Yeni iPhone'lar kırmızı renk ile de gelebilirler.

  • 5 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    iPhone 7 ile karşımıza çıkan Jet Siyahı, parlak yapısıyla şıklığına 'premium' bir hava katmıştı.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 09:09
    iPhone 7i Yen'i aldım daha 8i cikiyo hey masallahh gitti paracıklar
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 00:53
    s8 plus taklidi
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 09:20
    bu kadar kısa sürede taklit yapılabilirse helal olsun ayrıca samsung kasa olarak apple özendiğini örnek aldığını söylersen daha inandırıcı olur.
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