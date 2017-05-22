TEKNOLOJİ

Android O ile tüm emoji'ler değişecek

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:36:12 HABERTURK.COM

Android O'nun ikinci geliştirici önizleme sürümünde emoji'ler baştan aşağı yenilendi

  • 1 Android O ile tüm emoji'ler değişecek
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    Google'ın Android O kod adıyla bilinen Android 8.0 mobil işletim sisteminde, emoji'ler büyük değişikliğe uğradı.

  • 2 Android O ile tüm emoji'ler değişecek
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  • 3 Android O ile tüm emoji'ler değişecek
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    Google, emoji'ler için artık damlacık görüntülerini kullanmıyor.

  • 4 Android O ile tüm emoji'ler değişecek
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  • 5 Android O ile tüm emoji'ler değişecek
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    Bunu yerine, daha iyi üç boyutlu gölgelendirme yapılmış.

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