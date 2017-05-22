Android O ile tüm emoji'ler değişecek

Google'ın Android O kod adıyla bilinen Android 8.0 mobil işletim sisteminde, emoji'ler büyük değişikliğe uğradı.
Google, emoji'ler için artık damlacık görüntülerini kullanmıyor.
Bunu yerine, daha iyi üç boyutlu gölgelendirme yapılmış.
Ayrıca emoji'ler iOS'u da andırıyor.
Google eskiden emoji'leri işletim sistemi içerisine gömüyordu.
Bu sebeple değişiklik için tüm işletim sisteminin güncellenmesi gerekiyordu.
Android O ile uygulamalar EmojiCompat adlı destek kütüphanesinden faydalanabilecekler.
Bu sayede en güncel emoji'ler işletim sistemi güncellenmemiş olsa (Android 4.4 ve üstünde) dahi, uygulamalarda kullanılabilecek.