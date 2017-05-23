uber tutuklama
TEKNOLOJİ

Hong Kong polisi 21 Uber sürücüsünü tutukladı

Polis, yasadışı araç kiraladığı ve Uber uygulamasıyla para kazandığı tespit edilen 21 kişiyi yakaladı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:24:43 Güncelleme: 10:23:01 HABERTURK.COM

Şirketin martta beş Uber sürücüsünün davasına destek olacağını açıklaması sonrasında, Asya'daki operasyonları yakından takip eden Hong Kong polisi, dün yapılan operasyonda 21 sürücüyü tutukladı.

Yaşları 21 ile 59 arasında değişen 20 erkek ve 1 kadın sürücü, yasadışı araç kiralamak ve yolcu sigortası olmadan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar.

Polis şefi Lau Tat-fai, benzer durum yaşanırsa daha fazla tutuklama olabileceğini söylerken, Uber'e de Hong Kong yasalarına uygun araçlar ve sürücüleri işe alması gerekiğini hatırlattı.

Mart ayında yaşanan olayda 5 sürücünün her birine yaklaşık 1.300 dolar para ve ehliyetlerine bir yıl el koyma cezası verilmiş, ancak sürücülerin temyize gitmesi üzerine ceza ertelenmişti.

Uber, olay sonrasında agresif bir pazarlama kampanyası başlatarak, gazetelere ilan vermiş, rastgele seçilen müşterilerine uçak biletleri ve Manchester United formaları hediye etmişti.

Teknoloji şirketi, bu yılın başında düzenleyici kuruluşlardan gelen cezalar sonrasında Tayvan'dan çekilmişti. Geçen ay ise bir başka açıklama yaparak, Tayvan'daki hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.

Uber, daha önce Türkiye'de de benzer cezalar almıştı, ancak şirket hizmetlerini sürdürüyor.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    darısı istanbuldaki uberlilrin başına.
  • Misafir
    xD
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