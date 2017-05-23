Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!

Henüz Apple iPhone’larda görmediğimiz ama Nokia’dan başlamak üzere Samsung ve bazı başka markalarda gördüğümüz kablosuz şarj özelliği iPhone 8’de karşımıza çıkabilir. Hatta benzerlerinin aksine yüzeye dokunmadan da şarj edilebilmesi mümkün olabilir. Bahsi geçen özellikle cihaz kullanılırken kabloya gerek olmadan şarj etmek mümkün olabiliir.
Şuradaki haberimizde göreceğiniz üzere şimdiye dek üretilmiş en pahalı iPhone olması beklenen ilk 5.8 inçlik iPhone 8’in Amerika satış fiyatı bile yüksek. Ne var ki araştırmalara göre pahalı iPhone daha çok ilgi görebilir.
Şu sıralar birçok kişinin evinde kullandığı ve yanında taşıdığı Logitech’in Boom veya benzeri markaların mobil Bluetooth hoparlörlerinin içine Siri kaçtığını düşünün(!) İşte Apple’ın rakibi Google’ın Home adındaki ürünü gibi veya başta belirttiğimiz Amazon’un Echo’su gibi sabit akıllı asistan olarak çalışmak üzere evlerimize girebilir.
Raporlara ve söylentilere bakılırsa rakiplerinin aksine ekranlı ve hatta yüz tanıma özelliğine sahip olarak gelebilir. Çok değil, hemen önümüzdeki Haziran ayında Siri ablanın ses kalitesi yükselmiş daha yetenekli hoparlör versiyonunu görebiliriz. Amerika’da yılın ikinci yarısında, bizde ise yılın son çeyreğinde veya 2018 ilk çeyreğinde satışta görmemiz mümkün.
Üstelik pil ömrünün yanı sıra Apple Watch’un 4G bağlantısına olan ihtiyacıyla, saat ekranındaki kullanım oranı düşünüldüğünde böyle bir beklenti daha beklenilmez hale geliyor. Apple’ın saat ile iPhone (ve Apple ekosistemi) arasındaki güçlü bağlantıyı koparmayı düşünmesinin bugün için gerekliliği tartışılır.
Yeni bir rapora göre Apple ekranda değişikliğe gidebilir. Yeni seride gelişmiş Mikro LED ekrana sahip olabileceği belirtilen saat Apple’ın 2014 yılında satın altığı mikro LED uzmanı LuxVue şirketinin çalışmasını sergileyebileceği bir alan olabilir. Bu beklenti gerçek olursa yeni seri pil ömrü artan ikinci seriden daha da iyi olabilir.
Apple'ın alt uçtaki masaüstü bilgisayarının ciddi bir güncellemeye ihtiyacı olduğu aşikar modeli Mac Mini, Intel’in yeni Kaby Lake işlemci serisiyle yenilenebilir. Halen üzerinde i5 işlemcili bir modele sahip olan 2014 doğumlu Mac Mini için işlemci, bellek, disk ve bağlanabilirlik alanlarında yeniliğe gidilmesi kaçınılmaz.