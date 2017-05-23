TEKNOLOJİ

Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!

23 Mayıs 2017 Salı, 12:41:07 HABERTURK.COM

Yeni iPhone 8’in yanı sıra Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği tüm telefon, tablet, bilgisayar ve beklenmedik yeni ürünlerini bir araya getirdik

  • 1 Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!
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    Steve Jobs yaşarken çıkacak ürünlerin gizliliği konusundaki üst düzey çabalar bugün devam ediyor mu bilinmez ama artık teknoloji devinin yeni ürünleriyle ilgili gelişmeleri detaylı bir şekilde önceden öğrenebiliyoruz. 

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    Önce önümüzdeki Haziran ayının 5’inde başlayıp 9’unda sona erecek olan Apple WWDC (Worldwide Developers Conference - Dünya Geliştiriciler Konferansı) markanın gizlediği yeni ürünlere sahne olacak. Ardından Eylül ayında iPhone ve avenesinin tanıtılacağı geleneksel büyük günü bekleyeceğiz. 

  • 3 Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!
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    Bu yıl akıllı telefon dünyasında sadece dokunmatik ekranıyla değil, sezgisel kullanımı ve App Store ekosistemiyle devrim yaratan iPhone’un 10.yılı. 

  • 4 Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!
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    Kullanıcılar Apple’dan bu yıl kendilerini "heyecanlandıracak" yeni bir iPhone’un yanı sıra başka ürünler de bekliyor. İşte 2017’nin ilk yarısının sonuna yaklaştığımız şu günlerde kalan 6 ayda karşılaşmayı beklediğimiz 10 yeni Apple cihazı…

  • 5 Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!
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    1– iPhone 8
    Hiç şüphesiz bu yılın beklenen en önemli cihazı olan iPhone 8, üretim dedikoduları, malzeme yetersizliği spekülasyonları derken 10 yaşına girecek olan iPhone’un şimdiye dek üretilmiş en pahalı modeli olmaya aday. Yeni iPhone modeli için Eylül ayını bekliyoruz. 

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