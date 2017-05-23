Apple’ın 2017’de çıkaracağı tüm cihazlar!

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10- Yeni Mac Mini

Apple TV, büyük ekrana kolayca bağlanabilen bir iPhone veya bir iPad ise, 2014 yılından bu yana yenilenmeyen Mac Mini ise istediğiniz ekrana bağlayabileceğiniz ve MacOS rahatlığını taşınabilir bir kutuda bulabileceğiniz belki de en iyi seçenek.