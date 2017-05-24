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TEKNOLOJİ

Nintendo hisseleri, Pokémon Go’dan bu yana en yüksek değere ulaştı

Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch’i tanıtması sonrası, hisseleri tırmanışa geçti. 2008’de Pokémon Go zamanında elde ettiği zirve noktasını geride bırakan şirket, Japonya’nın borsadaki en büyük ilk 20 şirketi arasına yeniden girdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:32:48 Güncelleme: 14:01:36 HABERTURK.COM

Hisselerin yüzde 3,2 artış gösteren Nintendo, 31.880 yen ile 2008 yılının ekim ayından beri en yüksek değere ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 20 Haziran’da, hızla tüm dünyayı saran bir çılgınlığa dönüşen Pokémon Go tanıtıldığında, şirketin hisselerinin değeri, bir gecede iki katına ulaşmıştı.  Ancak yatırımcılar şirketin oyun gelirinden mütevazı bir pay alacağını ve aslan payının oyunun üreticisi Niantic’te kalacağını öğrendiklerinde hisseler eski değerlerine düşmüştü.

Aradan geçen zaman içinde, Nintendo’nun Switch adlı konsoluyla ilgili söylentiler arttıkça, hisselerin değeri de yükselmeye başladı. Konsol martın ortasında tanıtıldığından bu yana, satışa çıktığı birçok ülkede tükendi.

Şirket konsolu çok tutan oyunu Splatoon 2 ile aynı kutuda satmaya başladıktan çok kısa süre ayda 1 milyon adede ulaşarak tükendi. Ancak şirket bir ilki yaparak, bu ikilinin boş kutusunu 5 dolara satmaya başladı.

Bu yıl yüzde 29,9 artış gösteren hisseler ile şirketin piyasa değeri de 39,1 milyar dolara ulaştı. Nintedo, şu anda Japonya’da borsaya açık en büyük 19. şirket konumunda.

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