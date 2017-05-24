Nokia 3310 satışa çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:19:28 | Güncelleme: 15:10:42
HABERTURK.COM
Bir zamanların en çok satan markasının klasik telefonu raflarda yerini aldı
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İlk tanıtıldığı 2000 yılının eylül ayında 126 milyon adet satılan Nokia 3310, bu yılın şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde tekrar görücüye çıktığında büyük olay olmuştu. Yukarıda orijinal 3310'u görebilirsiniz.
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Yeni Nokia 3310 ile eski Nokia 3310, bu fotoğrafta bir arada.
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Yeni Nokia 3310 biraz daha ufak boyutlarda bir telefon.
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Yeni model, belirgin bir şekilde daha ince bir yapıda.
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Cihazda klasik hâline gelen Yılan oyunu da yerin alırken, web gezintisi için de Opera Mini web tarayıcısı kullanıyor.
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Telefon, orijinaline göre biraz daha ufak olmasına karşın, daha modern bir görünüme sahip.
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Ayrıca ekranı da yenilenmiş durumda. 2,4 inçlk QVGA ekran, önceki renksiz ekrana göre daha iyi duruyor.
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Nokia'nın Series 30+ yazılımını kullanan sistem 2 MP kamera ve microSD bellek kartı yuvası taşıyor.
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Mobil dünyanın önemli bir simgesi hâline gelen Nokia 3310, 65 dolar fiyatla satılacak.
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Cihazın akıllı telefonlara gol attığı nokta ise pil ömrü.
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Yeni Nokia 3310, üreticisi HMD'nin verdiği bilgilere göre, 31 gün bekleme modunda çalışabiliyor, 22 saat ise konuşma süresi sağlıyor.
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Telefonun Türkiye'de resmen satışa çıkacağı konusunda bilgi yok, fakat fiyatının 350-400 TL arası olması bekleniyor.