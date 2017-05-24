TEKNOLOJİ

Nokia 3310 satışa çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:19:28 HABERTURK.COM

Bir zamanların en çok satan markasının klasik telefonu raflarda yerini aldı

  • 1 Nokia 3310 satışa çıktı
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    İlk tanıtıldığı 2000 yılının eylül ayında 126 milyon adet satılan Nokia 3310, bu yılın şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde tekrar görücüye çıktığında büyük olay olmuştu. Yukarıda orijinal 3310'u görebilirsiniz.

  • 2 Nokia 3310 satışa çıktı
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    Yeni Nokia 3310 ile eski Nokia 3310, bu fotoğrafta bir arada.

  • 3 Nokia 3310 satışa çıktı
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    Yeni Nokia 3310 biraz daha ufak boyutlarda bir telefon.

  • 4 Nokia 3310 satışa çıktı
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    Yeni model, belirgin bir şekilde daha ince bir yapıda.

  • 5 Nokia 3310 satışa çıktı
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    Cihazda klasik hâline gelen Yılan oyunu da yerin alırken, web gezintisi için de Opera Mini web tarayıcısı kullanıyor. 

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