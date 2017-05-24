Rockstar Games tarafından yayımlanan açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunu Grand Theft Auto: V (GTA 5), kısa süreliğine Steam'de indirimde...

Rockstar Games tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde Windows işletim sistemli bilgisayarlar için sunulan GTA 5, çıktığı günden beri değişmeyen yüksek fiyatıyla oyunseverlerin almak istediği oyunlar arasında yer alıyor.

Kimi oyuncu yüksek fiyatına rağmen oyun kütüphanesine GTA 5'i eklese de, kimi oyuncu da Steam'de özel günlerde uygulanan indirimleri bekliyor.

Valve'ın sahip olduğu orjinal oyun satış platformu Steam, uyguladığı bir indirim ile GTA 5'i %40'lık bir indirime soktu. İndirim dahilinde oyuncular 30 Mayıs 2017 tarihine kadar indirimden yararlanabilecek.

Yapılan %40'lık indirim, oyuncuların GTA 5'i 175 TL yerine 107 TL’den satın alabilmesine olanak sağlıyor.