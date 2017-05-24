katar hack haber ajansı
TEKNOLOJİ

Katar'ın haber ajansı hack'lendi, yalan haber ülkeyi sardı

Hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Katar devlet haber ajansı QNA hack'lendi. İsrail ve İran hakkında tartışmalı haberler yayımlayan haber ajansını kimin hack'lediği bilinmiyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:22:03 Güncelleme: 16:23:58 HABERTURK.COM

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin haber ajansı QNA'ye erişimi engellerken, ülkenin komşularıyla gerilimleri de ortaya çıktı. Bu sabah gerçekleşen hack olayı sonrasında QNA web sitesi erişilemez hâle geldi.

Yalan haberlerde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, İran'ı bir "İslam gücü" olarak tanımlarken, bir askeri seremoni esnasında İsrail ile ilişkilerin "iyi" olduğunu söylediğine yer verildi.

TELEVİZYON DA ETKİLENDİ

Katar devlet televizyonu dün akşamki yayınında Şeyh Tamim'in seremonideki görüntülerini yayınlarken, altyazıda sahte haberlerdeki ifadelerin yer aldığı iddia edildi. Hamas'ı "Filistin haklkının yasal temsilcisi" olarak tanımlayan altyazıda, Katar'ın İran ve ABD ile "güçlü ilişkilere sahip olduğuna" da yer verildi.

Altyazıda, "İran, gözardı edilmeyecek bölgesel bir İslam gücüdür ve ona karşı çıkmak akıllıca değildir. Bölgenin stabil hâkle gelmesi için büyük bir güçtür" ifadeleri de görüldü.

TWEET DE ATTILAR

Hacker'lar iddiaya göre haber ajansının Twitter hesabını da ele geçirdiler ve Katar Dışişleri Bakanı'nın ağzından diğer Arap ülkelerinin Katar'a tuzak kurduğu konusunda tweet'ler attılar. Tweet'ler bir süre sonra hesaptan silindi.

Katar İletişim Ofisi Direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed Al Thani, yetkililerin soruşturma başlattıklarını ve ajansın verdiği haberlerin Katar yetkililerinin fikirleriyle ilgisi olmadığını vurguladı.

TV'deki görüntüler Suudi uydu kanalında da yer bulurken, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kablo TV şirketleri sabahtan itibaren Katar merkezli El Cezire kanalına erişememeye başladılar.

 

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