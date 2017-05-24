Samsung Galaxy S9 hakkında ilk bilgiler

Samsung'un Star kod adıyla tanıtacağı söylenen Galaxy S9 ailesinde, iPhone gibi S9 Plus adlı ikinci bir model de yer alacak.

PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni telefonların 2018'in ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Galaxy S ailesinin yeni üyelerinin son derece doğal olarak, Samsung'un en güçlü telefonları olması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon'un en yeni işlemcisini bu telefonda göereceğiz. Bu da Snapdragon 845 olacak.

10 nm üretim teknolojisi kullanılacak bu işlemci de henüz piyasada mevcut değil. Sızıntılara göre dört adet Arm Cortex A75 ve dört adet düşük güç tüketimli Arm Cortex A53 işlemci taşıyacak. Ayrıca Adreno 630 grafik çekirdeği, 1,2 Gigabit destekli dahili LTE de işlemcide yer alacak.