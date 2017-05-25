Samsung Galaxy S8 iris tanıma kandırıldı
TEKNOLOJİ

Alman hacker'lar Galaxy S8'i kandırmayı başardı

Alman hacker’lar, Samsung Galaxy S8’in "hataya yer vermeyen güvenlik" olarak tanımladığı özelliğini alt etmeyi başardı.

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:13:11 Güncelleme: 14:54:29 HABERTURK.COM

Samsung’un parmak izinden 100 kat daha güvenli olduğunu belirttiği iris tanıma özelliğinde açık olduğu ortaya çıktı. Samsung’un Galaxy S8’de kullanıcılarına ekstra bir güvenlik katmanı olarak sunduğu iris tarama özelliği Alman hacker’lar tarafından bir dijital kamera, bir yazıcı ve bir kontakt lens kullanarak aşıldı.

Galaxy S8’in iris tarama özelliğini hacklenmesi daha önce yüz tanıma özelliğini, yüze ait bir fotoğrafla kandırılmasını akıllara getirdi. Ancak bu kez uygulanan yöntem çok daha kapsamlı.

 

Chaos Computer Club’un (CCC) yayınladığı videoda iris tarama özelliğinin nasıl atlatılabileceğini açıkça gösteriliyor. Bunun için cihaz sahibinin yüzünün kızılötesi fotoğrafını çekip fotoğraftan göz kısmını kesmek, bu kısmın çıktısını almak ve ardından gözün eğriliğini benzetmek için basılan fotoğrafın üzerine kontakt lens yerleştirmek gerekiyor.

Telefon sahte görüntüyü gerçek sahibi sanıp kandırılıyor ve hacker'a kilidi açıyor. Grubun açıklamalarına göre, kullanıcıların irislerini yeterince ayrıntılı yakalamak için beş metrelik bir mesafe ve 200 mm objektifli bir dijital fotoğraf makinesi yeterli oluyor.

Akıllı telefonlarda güvenlik sağlamak için kullanılan biyometrik tanımlamalardan biri de iris tanıma özelliği. Parmak izlerinin benzersizliği son yıllarda sorgulanmaya başlanmışken, irislerin çok daha kompleks ve tamamen kişiye özgü desenlere sahip olması sebebiyle teorik olarak iris tarayıcıların parmak izi tarayıcılardan çok daha güvenli olduğu yetkili kişiler tarafından onaylanmıştı.

Samsung, iris tanıma özelliğini “Samsung Pay” mobil ödeme sistemine de entegre etmeyi planlıyordu. Özelliğin hacker'lar tarafından kolayca atlatılabilmesi, bu tip bir entegrasyonun, saldırganların sadece telefona değil aynı zamanda kullanıcıların cüzdanına da erişmesine neden olabileceği anlamına geliyor.

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’in güvenlik uzmanları, böyle bir sorunla karşılaşmamak adına Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus mobil cihaz kullanıcılarının yüz tanıma ve iris tarama özelliklerini klasik PIN ile desteklemelerinin daha iyi olacağını vurguluyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Android O ile tüm emoji'ler değişecek
TEKNOLOJİ

Tüm emoji'ler değişiyor! İşte yenileri...
Android'in aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti
TEKNOLOJİ

10 telefondan 9'unda o var
Şarjı en uzun süre giden telefonlar
TEKNOLOJİ

Ne iPhone ne Samsung! Tam 15 gün boyunca...
17 yıl aradan sonra Nokia 3310 için geri sayım
TEKNOLOJİ

Yeni Nokia 3310’un şarj etmeyi unutturan pil ömrü
Dünyanın en çok satan telefon modelleri listesi açıklandı
TEKNOLOJİ

İşte satışlarda Samsung'ları geçen telefon
Android kullanıcılarının yüzde 40’ı risk altında
TEKNOLOJİ

Android cihazlar için büyük risk!
Katar'ın haber ajansı hack'lendi, yalan haber ülkeyi sardı
TEKNOLOJİ

HACKER'LARDAN O ÜLKEYE FENA ŞAKA!
Hacker'ların yeni oyuncağı: Altyazılar
TEKNOLOJİ

BU PROGRAMLARLA SAKIN ALTYAZI İNDİRMEYİN!
Alman hacker'lar Galaxy S8'i kandırmayı başardı
TEKNOLOJİ

GALAXY S8'DE GÜVENLİK 3 HAMLEDE NAKAVT OLDU
DJI, yeni drone'u Spark'ı tanıttı
TEKNOLOJİ

NASIL UÇTUĞUNA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!..
Ülkenin tüm halka açık alanlarını Airbnb'ye koydular
TEKNOLOJİ

ÜLKENİN TÜM AÇIK ALANLARINI ÜCRETSİZ KİRALIYORLAR
Samsung Galaxy S9 hakkında ilk bilgiler
TEKNOLOJİ

GALAXY S9'UN HANGİ YANI İPHONE'A BENZEYECEK?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme