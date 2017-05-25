Dijital para rekor üstüne rekor kırıyor!

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri, biz bu satırları kaleme alırken 2750 dolar seviyelerine gelerek yeni bir rekora imza attı. Yaklaşık 2 haftadır süren dalgalanmalara rağmen Bitcoin kısa vadeli artışını sürdürdü.

2010 yılında sadece 100 dolarlık Bitcoin almış olsaydınız, şu günlerde 80 milyon doların üzerinde bir servetiniz olabilirdi. Konunun uzmanları arasında görüş farklılıkları olsa da beklentiler uzun vadede Bitcoin’in değerinin daha da artacağı yönünde. Daha geçtiğimiz hafta 2000 dolar eşiğini aşan BTC, bugün 2750 dolar seviyelerinde dolaşıyor ve artık yeni eşik 3000 dolar olarak görülüyor.

Konuyla ilgili yaptığımız yayına katılan Mehmet Hamdi Bol’dan son gelişmeleri değerlendirmesini istedik. 2014 başından günümüze Bitcoin ile ilgilenen internet girişimcisi, kripto parayı bizzat deneyerek, üreterek takipçileriyle uzun süredir paylaşıyor.

2016 yılındaki değer artışını tahmin eden Hamdi Bol, herkese haftalık küçük miktarlarda da olsa Bitcoin almayı tavsiye etmişti. Habertürk TV ekranlarında 7 Mayıs 2016’da 1 Bitcoin’in değeri 1200 TL iken yaptığı çağrı sonrası 2016 yılının sonunda Bitcoin 3000 TL’yi geçmişti.

Hamdi Bol, Bitcoin’in hızlı yükselişinin 9500TL - 10500 TL bandı arasında bu kez aşağı yönlü kırılacağını yani düşüşe geçmesini bekliyor. Ancak uzun vadede tekrar yukarı çıkacağını öngören Bol'un bir de noterden tasdik ettirdiği 2020 yılı tahmini var; 1 Bitcoin’in değeri 2020'de 18000 TL’yi bulacak.

Wannacry siber saldırısı sonrası Facebook sayfasında yaptığımız yayında, bu tahminin aslında iyimser olduğunun altını çizen Hamdi Bol’a göre uzun vadede dijital para olarak da bilinen Bitcoin’de tırmanış sürecek. Nitekim sabah saatlerinde 10,000 TL sınırını aşan BTC, öğlen saatlerinde 9,750 TL, öğleden sonra ise 10,300 TL seviyelerinde dolaşmaya başladı. İkindi Bu dalgalanmalar bugünlerde sıklıkla olabiliyor ancak daha sonra hızlı bir yükseliş ile dalgalanma seviyesini yukarı taşıyor.

Bu yükselişler ve düşüşler sonrası Bitcoin almak almak isteyenler için soruları olanlar için kaynak olabiliecek Facebook.com/haberturk adresinde yer alan ilgili videoyu izleyebilirsiniz.