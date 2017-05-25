Bitcoin rekora doymuyor
TEKNOLOJİ

Dijital para rekor üstüne rekor kırıyor!

Geçtiğimiz hafta 1 Bitcoin değeri 6000 TL iken yaptığımız yayından bu yana rekor üstüne rekor kıran kripto parada son durum

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:48:48 Güncelleme: 17:05:34 HABERTURK.COM

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri, biz bu satırları kaleme alırken 2750 dolar seviyelerine gelerek yeni bir rekora imza attı. Yaklaşık 2 haftadır süren dalgalanmalara rağmen Bitcoin kısa vadeli artışını sürdürdü.

2010 yılında sadece 100 dolarlık Bitcoin almış olsaydınız, şu günlerde 80 milyon doların üzerinde bir servetiniz olabilirdi. Konunun uzmanları arasında görüş farklılıkları olsa da beklentiler uzun vadede Bitcoin’in değerinin daha da artacağı yönünde. Daha geçtiğimiz hafta 2000 dolar eşiğini aşan BTC, bugün 2750 dolar seviyelerinde dolaşıyor ve artık yeni eşik 3000 dolar olarak görülüyor.

Konuyla ilgili yaptığımız yayına katılan Mehmet Hamdi Bol’dan son gelişmeleri değerlendirmesini istedik. 2014 başından günümüze Bitcoin ile ilgilenen internet girişimcisi, kripto parayı bizzat deneyerek, üreterek takipçileriyle uzun süredir paylaşıyor.

2016 yılındaki değer artışını tahmin eden Hamdi Bol, herkese haftalık küçük miktarlarda da olsa Bitcoin almayı tavsiye etmişti. Habertürk TV ekranlarında 7 Mayıs 2016’da 1 Bitcoin’in değeri 1200 TL iken yaptığı çağrı sonrası 2016 yılının sonunda Bitcoin 3000 TL’yi geçmişti. 

Hamdi Bol, Bitcoin’in hızlı yükselişinin 9500TL - 10500 TL bandı arasında bu kez aşağı yönlü kırılacağını yani düşüşe geçmesini bekliyor. Ancak uzun vadede tekrar yukarı çıkacağını öngören Bol'un bir de noterden tasdik ettirdiği 2020 yılı tahmini var; 1 Bitcoin’in değeri 2020'de 18000 TL’yi bulacak.

Wannacry siber saldırısı sonrası Facebook sayfasında yaptığımız yayında, bu tahminin aslında iyimser olduğunun altını çizen Hamdi Bol’a göre uzun vadede dijital para olarak da bilinen Bitcoin’de tırmanış sürecek. Nitekim sabah saatlerinde 10,000 TL sınırını aşan BTC, öğlen saatlerinde 9,750 TL, öğleden sonra ise 10,300 TL seviyelerinde dolaşmaya başladı. İkindi Bu dalgalanmalar bugünlerde sıklıkla olabiliyor ancak daha sonra hızlı bir yükseliş ile dalgalanma seviyesini yukarı taşıyor. 

Bu yükselişler ve düşüşler sonrası Bitcoin almak almak isteyenler için soruları olanlar için kaynak olabiliecek Facebook.com/haberturk adresinde yer alan ilgili videoyu izleyebilirsiniz. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bitcoin'den aralıksız rekor: Fiyatı 2 bin doları geçti
TEKNOLOJİ

Parasını ona yatıran kazandı, artık 2 bin dolar ...
Adylkuzz virüsü bilgisayarınızın sırtından para kazanıyor
TEKNOLOJİ

Yeni virüs şimdiden yüz binlerce bilgisayara bulaştı
"Önümüzdeki 10 yılda teknoloji her şeyi değiştirecek"
TEKNOLOJİ

Bu teknoloji internetten önemli olacak!
Bitcoin fiyatı 1.700 doları geçti
TEKNOLOJİ

Bitcoin bir rekor daha kırdı
GTA 5, Steam'de indirime girdi!
TEKNOLOJİ

GTA 5, kısa süreliğine indirimde
Antimaddenin galaksinin merkezinde ne işi var?
TEKNOLOJİ

Galaksinin tam ortasında bunun ne işi var?
Katar'ın haber ajansı hack'lendi, yalan haber ülkeyi sardı
TEKNOLOJİ

HACKER'LARDAN O ÜLKEYE FENA ŞAKA!
Ülkenin tüm halka açık alanlarını Airbnb'ye koydular
TEKNOLOJİ

ÜLKENİN TÜM AÇIK ALANLARINI ÜCRETSİZ KİRALIYORLAR
Dijital para rekor üstüne rekor kırıyor!
TEKNOLOJİ

REKORA DOYMAYAN KRİPTO PARA BİTCOİN’DE SON DURUM!
DJI, yeni drone'u Spark'ı tanıttı
TEKNOLOJİ

NASIL UÇTUĞUNA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!..
Alman hacker'lar Galaxy S8'i kandırmayı başardı
TEKNOLOJİ

GALAXY S8'DE GÜVENLİK 3 HAMLEDE NAKAVT OLDU
Samsung Galaxy S9 hakkında ilk bilgiler
TEKNOLOJİ

GALAXY S9'UN HANGİ YANI İPHONE'A BENZEYECEK?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme