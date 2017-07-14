TEKNOLOJİ

iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir

06 Haziran 2017 Salı, 09:11:20 HABERTURK.COM

Apple’ın dün akşam başlayan WWDC 2017 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda ortaya çıkan iPhone ve iPad’lerin yeni işletim sistemi iOS 11’in yeni ekran görüntüleri

  • 1 iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
    1 | 41

    iPhone'lara açık beta süreciyle yüklenebilen iOS 11'in açık betasının yeni versiyonunda ilginç bir özellik daha devreye girdi. Buna göre artık kullanıcılar önceki beta sürümünde gelen ekran kaydetme özelliğinin yanı sıra kaydedilen görüntüyü aynı anda canlı yayında paylaşma özelliği de geldi. 

  • 2 iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
    2 | 41

    Yeni özellik sayesinde kullanıcılar mobil oyunlarını canlı olarak yayınlayabilme imkanı verebilir. Böylece bilgisayar dünyasında son derece popüler olan canlı yayında oyun deneyimini paylaşma furyası iPhone sahibi olan oyun tutkunlarının ve yayıncılarının alanına çok daha kolay girebilir.

     

  • 3 iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
    3 | 41

     

     Bu canlı yayın hamlesi iPhone ve iPad kullanıcılarının oyunlarını Twitch'te olduğu gibi yayınlamalarına imkan veren bir servis haline dönüşür mü şu an için bilemiyoruz ama ileride bu konuyla ilgili adımlar atılmasına engel bir durum yok. Zira oyun dünyası reklam karlılığı yüksek bir alan. 

  • 4 iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
    4 | 41

    Öte yandan ekran kaydının canlı yayında paylaşılması Apple'a destek anlamında da katkı verebilir. Telefonunda sorununu çözemeyen bir kullanıcının canlı yayınla ekranına ulaşarak yardımcı olmak destek konusunda birçok sorunu çözme imkanı verebilir.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
    5 | 41

    Sizler için Apple’ın son mobil işletim sistemini en yeni görüntüleriyle kaleme aldık. Kullanıcı deneyimine odaklanıldığı görülen iOS 11 şimdilik geliştiriciler için Apple Developer Center’dan sunuluyor. Bu ayın sonuna doğru halka açık beta sürümünün yayınlanacağı işletim sisteminde Siri’nin sonunda yenilediği kişisel asistan Siri de yer alıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir
    şaka mı ya:))) az daha uğraşırlarsa piyasadaki diğer akıllı telefonların seviyesine gelirler :))
  • Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 13:12
    Apple böyle giderse tırt, yenilik yok çeşit az fiyat tavan rakipleri aldı başını gidiyor artık apple onları takip ediyor sırf marka ve bir kaç extrası dışında geleceği parlak değil gibi..
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 11:13
    Steve jobs ölelei apple hep bir adım geriye gitti. Yeni çıkan ürünler ve uygulamalar hep birbirinin taklidi. Farklı bir ürün artık yok.
  • Misafir 06 Haziran 2017 Salı 10:57
    Ne yaparsan yap apple performans farkını da hızla kapatan android karşısında oldukça sıkıcı ve aşırı kullanışsız bir işletim sistemin var!
Kalan karakter : 2000