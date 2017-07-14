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Bu canlı yayın hamlesi iPhone ve iPad kullanıcılarının oyunlarını Twitch'te olduğu gibi yayınlamalarına imkan veren bir servis haline dönüşür mü şu an için bilemiyoruz ama ileride bu konuyla ilgili adımlar atılmasına engel bir durum yok. Zira oyun dünyası reklam karlılığı yüksek bir alan.