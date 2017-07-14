iOS 11'in yeni betasındaki canlı yayın özelliği oyunun kurallarını değiştirebilir
06 Haziran 2017 Salı, 09:11:20 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 11:28:11
HABERTURK.COM
Apple’ın dün akşam başlayan WWDC 2017 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda ortaya çıkan iPhone ve iPad’lerin yeni işletim sistemi iOS 11’in yeni ekran görüntüleri
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iPhone'lara açık beta süreciyle yüklenebilen iOS 11'in açık betasının yeni versiyonunda ilginç bir özellik daha devreye girdi. Buna göre artık kullanıcılar önceki beta sürümünde gelen ekran kaydetme özelliğinin yanı sıra kaydedilen görüntüyü aynı anda canlı yayında paylaşma özelliği de geldi.
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Yeni özellik sayesinde kullanıcılar mobil oyunlarını canlı olarak yayınlayabilme imkanı verebilir. Böylece bilgisayar dünyasında son derece popüler olan canlı yayında oyun deneyimini paylaşma furyası iPhone sahibi olan oyun tutkunlarının ve yayıncılarının alanına çok daha kolay girebilir.
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Bu canlı yayın hamlesi iPhone ve iPad kullanıcılarının oyunlarını Twitch'te olduğu gibi yayınlamalarına imkan veren bir servis haline dönüşür mü şu an için bilemiyoruz ama ileride bu konuyla ilgili adımlar atılmasına engel bir durum yok. Zira oyun dünyası reklam karlılığı yüksek bir alan.
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Öte yandan ekran kaydının canlı yayında paylaşılması Apple'a destek anlamında da katkı verebilir. Telefonunda sorununu çözemeyen bir kullanıcının canlı yayınla ekranına ulaşarak yardımcı olmak destek konusunda birçok sorunu çözme imkanı verebilir.
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Sizler için Apple’ın son mobil işletim sistemini en yeni görüntüleriyle kaleme aldık. Kullanıcı deneyimine odaklanıldığı görülen iOS 11 şimdilik geliştiriciler için Apple Developer Center’dan sunuluyor. Bu ayın sonuna doğru halka açık beta sürümünün yayınlanacağı işletim sisteminde Siri’nin sonunda yenilediği kişisel asistan Siri de yer alıyor.
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Kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere güçlendirilen Siri artık işletim sistemine daha entegre ve bağlamsal hareket ediyor. Ve yıllardır beklenen düzenlenebilir Denetim Merkezi ise araçlara ulaşmayı her zamankinden daha kolay kılıyor.
İlk bakışta dikkat çeken yenilikler şöyle sıralanıyor;
Sinyal kalitesini gösteren çubuklarda artık daha uzun noktalar var.
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Pil göstergesi ikonu değiştirilmiş
iTunes Mağazası’nın ikonu yenilenmiş
Kilit ekranı ve Bildirim Merkezi çalışma stili yenilenmiş
Hesap makinesi ikonu yenilenmiş ve arayüzü yeniden tasarlanmış
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Podcasts uygulaması yeniden tasarlanmış
Denetim Merkezi ekran kaydı ve özelleştirmesiyle yeniden tasarlanmış
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Posta uygulamasında tasarım değişiklikleri yapılmış
iCloud’a fotoğraf yükleme durdurulabilir hale getirilmiş