iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu

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iOS 11; iPhone'a ve iPad'e yepyeni bir App Store, daha proaktif ve akıllı bir Siri, Kamera ve Fotoğraflar iyileştirmeleri ve bu çok boyutlu deneyimleri etkinleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik getiriyor. iOS 11, şu ana kadar ki en büyük iPad sürümü olarak iPad'e yeni ve güçlü çoklu görev özellikleri, yeni bir Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil'ı kullanmanın daha çok yolunu ekliyor.