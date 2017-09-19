TEKNOLOJİ
iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
06 Haziran 2017 Salı, 09:11:20 | Güncelleme: 19 Eylül 2017 Salı, 21:05:57
HABERTURK.COM
iPhone ve iPad'lere yeni özellikler kazandıracak olan iOS 11 işletim sistemi resmi olarak Türkiye'de indirilmeye açıldı
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iPhone ve iPad'lere yeni özellikler kazandıracak olan iOS 11 işletim sistemi resmi olarak Türkiye'de indirilmeye açıldı. Haziran ayında duyurulan iOS 11 için geri sayımda sona gelindi ve indirilmeye açıldı. Farklı modeller için değişik boyutlarda sunulan iOS 11 işletim sistemini kurmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.
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iPhone veya iPad cihazınızda Ayarlar menüsüne girin, Genel sekmesi altındaki Yazılım Güncelleme ibaresine dokunun ve sayfanın yüklenmesini bekleyin.
Çıkan iOS 11 bilgisinin altındaki İndir ve Yükle ibaresine dokunun ve indirmeye başlayın. Dosya internet hızınıza bağlı olarak değişken bir zamanda tamamlanacaktır. Sözleşmeyi kabul ederek yüklemeyi başlatın. Telefonunuzun birkaç defa kapanıp açılacağını unutmayın.
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iOS 11’in ne kadar sağlıklı çalıştığını görmek için biraz daha beklemek isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise güncellemeyi şimdilik es geçmek. Apple yaşanabilecek sorunları iOS 11’in yeni versiyonunda düzelterek güncelleyebilir ve siz de böylece daha sorunsuz bir iOS 11 deneyimi yaşayabilirsiniz.
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iOS 11; iPhone'a ve iPad'e yepyeni bir App Store, daha proaktif ve akıllı bir Siri, Kamera ve Fotoğraflar iyileştirmeleri ve bu çok boyutlu deneyimleri etkinleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik getiriyor. iOS 11, şu ana kadar ki en büyük iPad sürümü olarak iPad'e yeni ve güçlü çoklu görev özellikleri, yeni bir Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil'ı kullanmanın daha çok yolunu ekliyor.
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Yeni işletim sistemi özellikle iPad için daha fazla işlemi daha kolay bir şekilde yapmayı sağlıyor. Özellikle birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma ve aynı ekranda görme konusunda...
Bu sayede multitasking dediğimiz uygulamaları Slide Over ve Split View görünümlerinde başarıılı bir şekilde kullanmak mümkün hale geliyor.
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iOS 10'da da bulunan ancak 11 sürümü ile yetenekleri geliştirilen birden fazla uygulamanın yüksek çözünürlüklü ekranda görünmesi kullanıcılara önemli bir esneklik sağlıyor.
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Slide Over ile ikinci uygulama sola çekilebiliyor ve uygulama değiştiricideki favori uygulamalara dönülebiliyor.
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Yeni sürümde bir PDF ya da ekran görüntüsünü hızlı ve basit bir şekilde işaretlemek ve üzerinde not almak mümkün. Apple Pencil böylece kendine daha fazla kullanım alanı bulabilecek.
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QuickType klavye ile bundan böyle harfleri, rakamları, sembolleri ve noktalama işaretlerini tek klavyede bulmak mümkün. Böylece noktalama işaretleri için klavye değiştirmeye gerek kalmayacak. Yeni iPad iOS 11 klavyesinde aradığınız karakteri kullanmak için ilgili tuşa dokunup hafifçe aşağı kaydırmak kafi.
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iOS 11 ile gelen en önemli fotoğraf özelliklerinden bazıları ise Live Photos yani canlı fotoğraflar ile ilgili. Artık Döngü, PinPon ve Uzun Pozlama gibi seçenekler iPhone'larda olacak.
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Döngü özelliği ile Live Photo’lar eğlenceli video döngülerine dönüştürülebiliyor. İstediğiniz görüntüyü seçmek mümkün olduğu gibi Fotoğraflar uygulamasının en uygun görüntüyü seçmesine de izin verebilirsiniz.
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Bir diğer çarpıcı özellik ise PinPon özelliği. Bu modda Live Photo'yu bir ileri bir geri sardırarak eğlenceli görüntüler yakalamanız mümkün.
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iOS 11'le gelen Uzun Pozlama özelliği ise zaman ve hareket öğelerini yakalamanıza yarıyor. Portre Modu gibi daha önce profesyonel fotoğraf makinelerinden tanıdığımız bu özellik ile özellikle gece çekimlerinde büyük sürprizler bekleyebilirsiniz.
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Apple'ın ilk çıktığında büyük hayal kırıklığı oluşturan Haritalar özelliği her geçen gün kendini geliştiriyor. iOS 11 ile iç mekan haritalarını da devreye alacak olan Apple böylece havaalanı ve alışveriş merkezleri gibi devasa alanlarda aradığınızı bulmayı kolaylaştıracak navigasyon seçenekleri sunacak. Ayrıca otoyolda ilgli çıkışı kaçırmamanız için şerit kılavuzluğu da yapacak.
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İşte beklenen özelliklerden bir diğeri. QuickType klavyede tek el klavye kullanmak mümkün. Yapmanız gereken ise emoji tuşuna uzun basarak hangi elinizle kullanmak istiyorsanız o tarafı seçmek.
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iOS 11 ile gelen otomatik kurulum özelliği ise halihazırda kullandığınız iPhone veya iPad'i birbirine yaklaştırarak çok kolay bir şekilde eski cihazınızdan yeni cihazınıza aktarım yapabiliyorsunuz.
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iPhone'lara açık beta süreciyle yüklenebilen iOS 11'in açık betasının yeni versiyonunda ilginç bir özellik daha devreye girdi. Buna göre artık kullanıcılar önceki beta sürümünde gelen ekran kaydetme özelliğinin yanı sıra kaydedilen görüntüyü aynı anda canlı yayında paylaşma özelliği de geldi.
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Yeni özellik sayesinde kullanıcılar mobil oyunlarını canlı olarak yayınlayabilme imkanı verebilir. Böylece bilgisayar dünyasında son derece popüler olan canlı yayında oyun deneyimini paylaşma furyası iPhone sahibi olan oyun tutkunlarının ve yayıncılarının alanına çok daha kolay girebilir.
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Bu canlı yayın hamlesi iPhone ve iPad kullanıcılarının oyunlarını Twitch'te olduğu gibi yayınlamalarına imkan veren bir servis haline dönüşür mü şu an için bilemiyoruz ama ileride bu konuyla ilgili adımlar atılmasına engel bir durum yok. Zira oyun dünyası reklam karlılığı yüksek bir alan.
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Öte yandan ekran kaydının canlı yayında paylaşılması Apple'a destek anlamında da katkı verebilir. Telefonunda sorununu çözemeyen bir kullanıcının canlı yayınla ekranına ulaşarak yardımcı olmak destek konusunda birçok sorunu çözme imkanı verebilir.
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Sizler için Apple’ın son mobil işletim sistemini en yeni görüntüleriyle kaleme aldık. Kullanıcı deneyimine odaklanıldığı görülen iOS 11 şimdilik geliştiriciler için Apple Developer Center’dan sunuluyor. Bu ayın sonuna doğru halka açık beta sürümünün yayınlanacağı işletim sisteminde Apple'ın sonunda yenilediği kişisel asistan Siri de yer alıyor.
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Kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere güçlendirilen Siri artık işletim sistemine daha entegre ve bağlamsal hareket ediyor. Ve yıllardır beklenen düzenlenebilir Denetim Merkezi ise araçlara ulaşmayı her zamankinden daha kolay kılıyor.
İlk bakışta dikkat çeken yenilikler şöyle sıralanıyor;
Sinyal kalitesini gösteren çubuklarda artık daha uzun noktalar var.
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Pil göstergesi ikonu değiştirilmiş
iTunes Mağazası’nın ikonu yenilenmiş
Kilit ekranı ve Bildirim Merkezi çalışma stili yenilenmiş
Hesap makinesi ikonu yenilenmiş ve arayüzü yeniden tasarlanmış
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Podcasts uygulaması yeniden tasarlanmış
Denetim Merkezi ekran kaydı ve özelleştirmesiyle yeniden tasarlanmış
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Posta uygulamasında tasarım değişiklikleri yapılmış
iCloud’a fotoğraf yükleme durdurulabilir hale getirilmiş
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Ayarlar menüsüne telefonu kapatma seçeneği eklenmiş
Yeni cihaz olarak tanımlarken kurulumu hızlandıran ekspres ayarlar seçeneği eklenmiş
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Ayarlar menüsüne iPhone depolama alanıyla ilgili bölüm eklenmiş
Arka planda çalışan uygulamaların üstündeki isimler kaldırılmış
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Pek bilinmeyen iMessage efektlerine 2 yeni efekt eklenmiş
Tek elle rahat klavye kullanımı için yeni mod eklenmiş
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AirPods’ta dokunmatik kontrollere sonraki-önceki parça seçeneği eklenmiş.
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Apple’a göre iOS 11 aşağıdaki cihazlarda çalışabilecek;
iPhone
iPhone 7
iPhone 7 Plus
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iPad
12.9-inç iPad Pro 2. nesil
12.9-inç iPad Pro 1. nesil
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10.5-inç iPad Pro
9.7-inç iPad Pro
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iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
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iPad mini 3
iPad mini 2
iPod
iPod touch 6. nesil
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iOS 11 iPhone Depolama seçenekleri
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iOS 11 Denetim Merkezi ekran yansıtma kısayolu
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iOS 11 Denetim Merkezi özelleştirilmiş ayar kısayolları
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iOS 11 Denetim Merkezi müzik çalar kısayol görünümü
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iOS 11 Denetim Merkezi hesap makinesi kısayolu
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iOS 11 Denetim Merkezi'ndeki 3D Touch destekli dokunmatik ekran parlaklık ayarı
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iOS 11 Denetim Merkezi'ndeki 3D Touch destekli dokunmatik fener ayarı
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iOS 11'de 3D Tocuh desteğiyle gelen dokunmatik ses kontrol ayarı
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iOS 11'de Denetim Merkezi özelleştirmesi
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iOS11'de ekran kaydı özelliği
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iOS 11 ile gelen yeni imessage efekti
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iOS 11 ile gelen yeni imessage efekti
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Yenilenmiş Hesap Makinesi
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iOS 11 Posta ekranında yapılan yenilikler
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iOS 11 Kilit ekranında podcast çalarken kontroller
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9to5Mac'in ekran görüntülerinden iOS 11 Kilit ekranında müzik çalarken...
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iOS 11'i destekleyen tüm iPhone, iPad ve iPod modelleri