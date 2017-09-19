TEKNOLOJİ

iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu

06 Haziran 2017 Salı, 09:11:20 HABERTURK.COM

iPhone ve iPad'lere yeni özellikler kazandıracak olan iOS 11 işletim sistemi resmi olarak Türkiye'de indirilmeye açıldı

  • 1 iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
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    iPhone ve iPad'lere yeni özellikler kazandıracak olan iOS 11 işletim sistemi resmi olarak Türkiye'de indirilmeye açıldı. Haziran ayında duyurulan iOS 11 için geri sayımda sona gelindi ve indirilmeye açıldı. Farklı modeller için değişik boyutlarda sunulan iOS 11 işletim sistemini kurmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. 

     

  • 2 iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
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    iPhone veya iPad cihazınızda Ayarlar menüsüne girin, Genel sekmesi altındaki Yazılım Güncelleme ibaresine dokunun ve sayfanın yüklenmesini bekleyin. 

     

    Çıkan iOS 11 bilgisinin altındaki İndir ve Yükle ibaresine dokunun ve indirmeye başlayın. Dosya internet hızınıza bağlı olarak değişken bir zamanda tamamlanacaktır. Sözleşmeyi kabul ederek yüklemeyi başlatın. Telefonunuzun birkaç defa kapanıp açılacağını unutmayın.

  • 3 iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
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    iOS 11’in ne kadar sağlıklı çalıştığını görmek için biraz daha beklemek isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise güncellemeyi şimdilik es geçmek. Apple yaşanabilecek sorunları iOS 11’in yeni versiyonunda düzelterek güncelleyebilir ve siz de böylece daha sorunsuz bir iOS 11 deneyimi yaşayabilirsiniz.

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  • 4 iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
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    iOS 11; iPhone'a ve iPad'e yepyeni bir App Store, daha proaktif ve akıllı bir Siri, Kamera ve Fotoğraflar iyileştirmeleri ve bu çok boyutlu deneyimleri etkinleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik getiriyor. iOS 11, şu ana kadar ki en büyük iPad sürümü olarak iPad'e yeni ve güçlü çoklu görev özellikleri, yeni bir Dosyalar uygulaması ve Apple Pencil'ı kullanmanın daha çok yolunu ekliyor.

  • 5 iPhone ve iPad'i yenileyen iOS 11’i kurmanın yolu
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    Yeni işletim sistemi özellikle iPad için daha fazla işlemi daha kolay bir şekilde yapmayı sağlıyor. Özellikle birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma ve aynı ekranda görme konusunda...

    Bu sayede multitasking dediğimiz uygulamaları Slide Over ve Split View görünümlerinde başarıılı bir şekilde kullanmak mümkün hale geliyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 11 Eylül 2017 Pazartesi 07:25
    samsung bu ozellikleri daha once yapmisti
  • Misafir 13 Temmuz 2017 Perşembe 22:55
    şaka mı ya:))) az daha uğraşırlarsa piyasadaki diğer akıllı telefonların seviyesine gelirler :))
  • Misafir 10 Haziran 2017 Cumartesi 13:12
    Apple böyle giderse tırt, yenilik yok çeşit az fiyat tavan rakipleri aldı başını gidiyor artık apple onları takip ediyor sırf marka ve bir kaç extrası dışında geleceği parlak değil gibi..
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