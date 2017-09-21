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Microsoft, dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse ettiği Xbox One X'i 20 Eylül'de ön siparişe açtı. İlk kez haziran ayındaki E3 fuarında sergilenen konsol, bir önceki ay düzenlenen Gamescom fuarında sınırlı sayıda ön siparişe sunulmuş ve bunların hepsi satılmıştı.