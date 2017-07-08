21 Haziran 2017 Çarşamba, 03:30:01 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:50:23
HABERTURK.COM
Türkiye’nin de ortak olduğu F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Fransa'da düzenlenen Paris Air Show’da gövde gösterisi yapmıştı. Lockheed Martin tarafından üretilecek 2457 jetten oluşan paket, 391 milyar dolarla tarihin en pahalı savunma programı olacak
ABD Savunma Bakanlığı, hem ABD hem de aralarında Türkiye'nin de olduğu müttefikler için Lockheed Martin'e 5.6 milyar dolar ara ödeme yapıldığını açıkladı.
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Reuters haberine göre 141 adet F-35 tipi savaş uçağınının yapımına yardımcı olmak için yapılan ödeme, 11. teslimat doğrultusunda gerçekleşti.
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F-35 tipi savaş jetlerine mahsus bu anlaşma ABD'nin savunma programında sanıldığından çok daha fazla yere sahip.
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Pentagon'un toplam 2457 adet F-35 jeti sipariş etmesi ve satın alması bekleniyor.
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391 milyar dolarlık maliyeti ve Lockheed Martin üretimiyle gerçekleşecek proje, tarihin en büyük savunma silahı programı olma özelliği taşıyor
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Geçtiğimiz yıl yazılımsal sorunlar nedeniyle radarını çalışması için, bir telefon gibi kapatıp açması gereken ve siber saldırılara karşı yeterince güçlü olup olmadığı tartışılan Müşterek Saldırı Uçağı (Joint Strike Fighter) F-35 Lightning (Yıldırım) II eleştirilerin ardından etkileyici bir gelişim sürecine imza atmıştı.
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Yakın geleceğin yegane avcı uçağı olması için geliştirilen F-35, Fransa’da düzenlenen en önemli havacılık fuarlarından birisi olan Paris Air Show’da görücüye çıktı ve yaptığı şov ile adeta yapılan eleştirilere cevap verdi.
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Radar sistemlerine elektronik saldırı yapabilen ve pilota şimdiye dek hiç olmadığı kadar geniş bir şekilde, sensörler yardımıyla savaş alanına 360 derece görüş açısı sunabilen F-35'in merkezindeki işlemcisi saniyede 400 milyardan fazla işlem yapabiliyor.
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Bugüne kadar ki en iyi gizlilik özelliklerine sahip uçaklardan biri olarak nitelenen F35'in haberleşme yetenekleri de üst düzey teknolojiler kullanılarak geliştilrilmiş.
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Savaşta olabilecek farklı ihtiyaçlar için farklı uçak geliştirmenin yüksek maliyetini tek uçakta birleştirerek düşürmesi istenen proje hızla iyiye doğru yol alıyor.
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Zira iki yıl önce bir F-35 test pilotunun, it dalaşı adı verilen mücadelede bile standart bir F-16’dan daha hantal kaldığını belirtmiş ve F-35’in dezavantajları olduğunu iddia etmişti.
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Paris Air Show’daki görüntüler F-35’in manevra kabiliyetinin geliştiğini bir nevi kanıtladı.
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Öyle ki yaptığı akrobatik uçuşta beklenebilecek her türlü aksiyon seyirciler için sunuldu.
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Roket şeklinde dikey tırmanış, iç ve dış loop sergileyen uçak, iddiaların aksini ispatlarcasına başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.
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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülke tarafından geliştirme projesi devam eden F-35’ler ülkemize teslim edildiğinde Savaşan Şahin F-16’lara takviye güç olarak havadaki gücümüzün artırılması planlanıyor.
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Dikey inip-kalkabilen bir modelin yanı sıra uçak gemilerine mancınıkla fırlatılabilen ve kancayla yakalanabilen bir diğer model de bulunuyor.
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Geçmiş avcı uçaklardan dört kat daha etkili havadan havaya mücadele, sekiz kat daha etkili karaya saldırı...
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...üç kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması yapmak üzere geliştirilen Yıldırım II’nin görüldüğü üzere mahareti çok ama beklentiler hiç de az değil.
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Süpersonik uçak F-35, görebildiği her şeyi, uçakların oluşturduğu ağın tamamıyla, diğer havaaracı ve operasyon merkezleriyle paylaşacak şekilde tasarlanmış.
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F-35'in elektronik savaş, istihbarat ve tespit yeteneklerinin çoğu, saniyede 400 milyardan fazla işlem gerçekleştirebilen bir çekirdek işlemci tarafından gerçekleştiriliyor.
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Bu çekirdek işlemci, düşman radarını ve elektronik savaş emisyonlarını belirlemek için BAE Systems tarafından geliştirilen sınıflandırılmış elektronik savaş paketi verilerinin toplanmasını ve sekiz sensörlü Elektro-Optik Hedefleme Sisteminin (EOTS) pilota 360 derecelik kapsam sağlamasının yanı sıra tehdide karşı koymak veya yok etmek için kinetik veya elektronik yolları kullanıp kullanmaması gerekliliğini kontrol ediyor.
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Tıpkı F-16 gibi F-35’in de üreticisi olan Lockheed Martin’in pilotu Billie Flynn gösteri uçuşu öncesinde açıkladıklarıyla gelmiş geçmiş savaş uçaklarına meydan okudu:
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"F-35'in yeteneklerini ve manevra kabiliyetini göstermek için ilk uçuşumuzdan bu yana 10 yıl geçti.
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Bu uçakların neler yapabileceği konusunda yıllardır yapılan yanlış bilgilendirmeyi ezip geçeceğiz".
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Aşağıda izleyebileceğiniz gösteri sonrası F-35A, Paris'teki kalabalığı şaşkına çevirmeyi başardı.
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Lockheed Martin’in şu anda 11 yabancı ülkeyle F-35 anlaşmalarında 35 milyar doları aşan müzakerelerde bulunduğunu düşünürsek bu yeni nesil savaş uçağı için daha birçok yenilik içerebileceği rahatlıkla düşünülebilir.
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Türk Yıldızları’nın gösterisi kadar nefes kesip kesmediği tartışmalı olan akrobatik gösteride dikey kalkış, pike ve daha fazlasını yaptı.
Nefes kesen uçuşun tamamını burada izleyebilirsiniz.