TEKNOLOJİ

F-35 savaş uçağı programı tarihin en pahalısı

21 Haziran 2017 Çarşamba, 03:30:01 HABERTURK.COM

Türkiye’nin de ortak olduğu F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Fransa'da düzenlenen Paris Air Show’da gövde gösterisi yapmıştı. Lockheed Martin tarafından üretilecek 2457 jetten oluşan paket, 391 milyar dolarla tarihin en pahalı savunma programı olacak

  • 1 F-35 savaş uçağı programı tarihin en pahalısı
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    ABD Savunma Bakanlığı, hem ABD hem de aralarında Türkiye'nin de olduğu müttefikler için Lockheed Martin'e 5.6 milyar dolar ara ödeme yapıldığını açıkladı.

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    Reuters haberine göre 141 adet F-35 tipi savaş uçağınının yapımına yardımcı olmak için yapılan ödeme, 11. teslimat doğrultusunda gerçekleşti.

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    F-35 tipi savaş jetlerine mahsus bu anlaşma ABD'nin savunma programında sanıldığından çok daha fazla yere sahip.

  • 4 F-35 savaş uçağı programı tarihin en pahalısı
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    Pentagon'un toplam 2457 adet F-35 jeti sipariş etmesi ve satın alması bekleniyor.

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    391 milyar dolarlık maliyeti ve Lockheed Martin üretimiyle gerçekleşecek proje, tarihin en büyük savunma silahı programı olma özelliği taşıyor

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Nefes kesen uçuşun tamamını burada izleyebilirsiniz.

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YORUMLAR 81
  • Misafir
    Normal bir pilot bunları yapıyorsa türk yıldızları zeybek oynatır bu uçağa
  • Misafir
    F-16 ivmelenmesi ve hareket kabiliyeti san ki daha fazla gibi,ani hızlanmada sorun var. Biraz hantal.
  • Misafir
    Tek kazanan silah TÜCCARLARI...Ne kadar silah o kadar ölüm.Silah satışları uğruna ne haritalar değişti ne zulümler yaşandı ve yaşanıyor bu dünyada....
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:34
    america bu uçakları 10 yıldır kullanıyor hurdaya cıkardı bile türkiyeye daha gelmedi bile yeni olan bu uçaklardan 2019 da gelicekmişte kullanacaz başkasının uçağını ne desek boş ne kadar geride kaldığımız bellidünya çapında.
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 11:56
    bi yerde birşey İmal ediliyorsa geliştiriliyorsa, olayın içinde olmak lazım. iyisi kötüsü önemli değil.
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 11:25
    Uçuşunu seyrettim, hiçte bahsettiğiniz gibi muhteşem falan değildi, hala bazı sıkıntıların devam ettiğini düşünüyorum. Birde uçaklar her havalandığında uçuş bilgisinin ABD toplanmasını yazmamışsınız.
  • Misafir
    eline sağlık mühendis kardeş. adamlar boşuna yapmış desene
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 23:30
    toplama ucak
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 16:04
    bu uçagın yüzey alanı çok geniş..bir yalnışlık var.bu işte ..çok kolay hedef olur hemen isabet alır..patır patır vurulur..bence f -16 biz geliştirelim yola devammm.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:20
    Milli bir uçağın olması her yönden yazılımsal ve milli füzelere uyumluluk amborgo açısından istihdam açından avantaş diye düşünelim.
  • Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:05
    ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. ÜLKEMİZ DAHA İYİ OLACAK İNŞALLAH. OLSUN HİÇ YOKTAN GÖVDE GÖSTERİSİ YAPABİLMİŞİZ GÖVDE YAPABİLMİŞİZ. ESKİLER NE YAPTIRDILAR. UÇAK FABRİKAMIZ VARMIŞ KAPATILMIŞ. HESABINI SİZLER YAPIN ARAŞTIRIN TARİHİMİZ GİZEMLİDİR.
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 00:08
    Yaşasın büyük TÜRKİYEMMMM
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:28
    çık dışarı biraz hava falan al...oksijensiz kalma fazla...
  • Misafir 25 Haziran 2017 Pazar 21:07
    helal olsun yerli ve milli uçağımız hayırlı olsun
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:30
    ne millisi? biraz okusana haberi şampiyon!
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 16:45
    Oksijensiz kalmışsın sen.
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 11:03
    Türkiye'nin uçağı yazmışsınız ama ortak yarısı bile değil madem türkiyenin uçağı neden yurt dışında uçuruluyor burda havalar mı bozuk
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 13:42
    bu nasıl bir cehalettir
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 08:33
    hayalimdi pilot olmak maalesef..
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:31
    aaa, ciddi mi? sağol, senın hayalını çok merak edıyorduk...
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 08:18
    Bu uçaklar ile hiç bir savaşa girilmez... Düşmanı müttefik olarak algılamayacağı ne malum..
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:32
    hadi canım! sen bayağı bilgili birine benziyorsun...maşallah, maşallah!
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 08:18
    ABD'nin arkandan çevirmediği iş kalmasın. Sonra sen git milyar dolarlık savaş uçağı anlaşması yap. Bu neyin kafası abi...
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:32
    tabi tabi!
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:46
    bu uçaklar 2006'dan beri piyasada.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:33
    aaa? keşke alsaymışız 1-2 tane iskontodan... nerde satılıyormus sen bılırsın?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:21
    sen halen şort giyen kıza yorum yap
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:17
    LPG li olsun filo alcaaaaam
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:26
    Bunun Dizeli Yok mu ???
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:15
    Çok hantal yavaş tam bir fiyasok
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:16
    evet oyle oldugunu acikladilar bir ara
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:27
    tom cruise , sen misin?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:12
    ulan bu kadar bilir kişi var memleketin uçması lazım brawo hemşehrilerim ömürsünüz valla
  • sabriisen@gmail.com 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:07
    Ne yakıyor :) az yakıyorsa alalım
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:06
    basta ucak bize ayit degil önce yalan haberi birakalim üretime gecildimi o da belli degi biterse 9 ülkenin imzasi lazim kim parayi öderse o alabilir yani bizim diye alkislamayin
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
    Govdesi Turkiyede uretiliyor.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:34
    ayit değil o, ait...sen maç falan okusuna bak fener gomis'i almış, git havalanında onu bekle, daha faydalı olursun...
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:05
    Abd nin 30 yıl önce ürettiği uçak ne kadar üstün olabilir ki ? Üret kafa tut eskiyince türkler gibi enayilere kakala,ne güzel iş,biz adam olmayız
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:35
    çok zeki birine benziyorsun...einstein'ın kayıp torunu musun yoksa?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:04
    Bu uçak en çok Türk Pilotlara yakışır
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:35
    niye?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:56
    bu uçağın manevra kabiliyeti zayıf.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:35
    hadi canım?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:54
    biraz sola çekiyor. uçmaz bu çünkü demir ağır
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:36
    rot balans ayarını tam yapmamıslardır belkı...
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
    amerikan bu f serisinin devamı para yardımı mı yapmışız
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:36
    yok, manevi destek saglamısız, hadi koçum, sen aslansın, sen yaparsın! falan demişiz...
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
    Buna lpg takılıyor mu ?
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:37
    tabı ama çekişi düşürüyormuş...
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:44
    İmam hatip fen liseleri aciliyor. Vatansever gençlik yakinda kendi savaş uçağını yapacak. 100 yıllık bağımlılık sona eriyor
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:37
    ney...?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:37
    tipinden belli ağır olduğu..şişko obez uçak
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:37
    tras abicim.tras bu ucak
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:36
    müşterek falan derken? ortak giderlere mi katılıyoruz? teknolojide pay sahibi miyiz?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
    herkes savaş uçağı mühendisi olmuş arkadaş ne çok biliyorsunuz
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:31
    tek kelime memleketimle gurur duyuyorum helel olsun
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:28
    Eleştirilere bakıyorumda,herkes mühendis kesilmiş,olmamış diyen var,kabiliyeti ve radar detaylarını ince ayrıntısına kadar eleştirmişler,bazı Habertürk yorumcuları
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:26
    tırt
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:24
    Bunlardaki yazilim, satis sonrasi ABD nin silah atesleme sistemlerini istediklerinde devre disi birakma ozelliginde. Yani kime ates edeceginin ABD karar veriyor, ucak satilsa bile. Bizim yazilim uzmanlari kodlari kirarsa iyi olur ama onlarida oldurup kaza susu veriyorlar. Herkez biliyor bu dumenleri ama bile bile LADES.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:20
    düşmandan uçak alarak kalkılınmaz..
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:16
    adamlar uçakları havada kitliyor boşuna para verip alıyorsunuz birde bizim uçağınız var diye kaslıyorsunuz ne kadar cahil kalmışsınız
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:15
    Bu mu olağanüstü gösteri? Yada SOLOTÜRK'ü izleyen birtek ben miyim? Yaptığı tek şey daireler çizmek. Buna gösteri bile diyemeyiz bence
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:02
    YAPILAN MANEVRALARI TÜM SAVAŞ UÇAKLARI YAPABİLİR
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:45
    bu uçak çok ağır hava savaşlarında yetersiz manevra kabiliyeti yetersiz silah yükü yetersiz radara yakalanmaması hikaye ruslar yakalıyor fiyatı çok fazla tam bir abd kakalaması dipsiz kuyu tai kendi projelerine hız vermeli
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:20
    Bunu sen biliyon da tai bilmiyor mu :)))))
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:37
    dodru yazanlar bizim imalata önem verilmeli gurulanalim satin almak cözüm degil ucagi verirler kumandani vermezler gavirlar
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:35
    Yeni sıdıka Kodiag gibi şehir içi sarfiyatı 14 litreyi bulur bu uçağın
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
    Lpg takariz
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:30
    EN SON 2010 DA YAPMIŞTIK
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:25
    dikey iniş kalkışmı olaganustu birsey bu bilimkurgu filmleri gercege donusuyor
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:18
    uzaya neden çıkmıyor :)))
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:17
    Tanesi 100 milyona dolara yakın. Bu paranın karşılığı değil. F-16'lar gibi ABD'ye göbekten bağlı ülkelere bunu resmen kakaladılar.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:17
    bunu bizim askerlere ver uzaya çıkarsın :D
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:17
    Bu gurur bizim
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:11
    0-100 kaç bunun?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:10
    Hantal görünüyor.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:46
    Bu kasaya 1.6 motor ağır geliyor.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:07
    arka koltukları çıkartırlar.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:38
    ABD nin elinde Raptor hariç düzgün bir uçak yok. Raptor dünyadaki en iyi görünmez uçak. ABD Raptoru satmıyor.. Geri kalan tüm uçakları Rus uçaklarının gerisinde. Keşke Rus uçağı alsaydık.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:37
    Sanki Türk malı, biz yapmışız gibi gururlu anlatılıyor. Adamlar bunu bize sattıklarına göre bunun kaç gömlek üstü teknoloji kendi ellerinde vardır...
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:33
    Müthiş uçakmış. Müslüman ülkelere saldırı da mı kullanılacak, abd ye saldırı da mı.
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