Akıllı telefon dünyasına dönen Nokia'nın şimdilik en üst modeli olan Nokia 6, Türkiye'de de satışa çıktı. 5,5 inçlik 2,4D Full HD ekranı 1080x1920 piksel çözünürlüğe ulaşırken, 403 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

İçerisinde sekiz çekirdekli 1,4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 işlemci bulunduran telefon, 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı ve hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil taşıyor.

Ön yüzde f/2.0 objektifli 8 MP kamera, arka yüzde ise yine f/2.0 objektifli, otomatik odaklama, çift LED flaş ile 16 MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Telefon siyah, lacivert, gümüş tonlarının yanı sıra, bakır renginde bir modele de sahip.

Nokia 6 hakkındaki son haber ise, kullandığı Android'in temmuz güncellemesini de alacak olması. Bu güncelleme, cihazı güvenlik açıklarına karşı koruyor. Ayrıca, Nokia 6 ve şirketin diğer yeni telefonları olan Nokia 3 ve Nokia 5, Android'in yeni sürümü olan Android O'yu da kullanabilecekler.

Ürünlerin Türkiye resmi fiyatları da açıklandı. Nokia 3, 950 TL fiyatla satılırken, Nokia 5'in fiyatı 1150 TL, Nokia 6'nın fiyatı ise 1350 TL olarak belirlendi.

Nokia 6

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