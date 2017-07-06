Android'in tasarım dilini mobil sayfasına da uygulayan Google, hem iOS hem Android'den mobil arama yapıldığında farklı bir görünüm ekrana getiriyor.

Google Now adlı asistanındaki kartlara benzer yapıyı sonuçlarda kullanan şirket, buradaki her bilginin birbirinden görsel olarak ayrılması prensibini uygulamış. Üstelik, işi bir adım öteye götürerek, aram sonucundaki bağlantı adresini de ayrı görüntülüyor.

Renkli noktalardan oluşan çubuk, bu bağlantının sağında kalıyor. Fakat şimdilik bu noktaların ayrı bir işlevi olup olmayacağı belirsiz. Sadece arama sonuçları arasında bir ayraç olarak da kullanılabilir.

Fakat aramaların üst kısmında gösterdiği reklam sonuçlarında bu noktalar gözükmüyor. Görüntülenen reklamların sayısının azalması da yeni tasarımda dikkat çekiyor. Bunun dışında yazı tipi ve büyüklüğü de değişmiş. Artık sayfa başı düşen arama sonucu sayısı daha az.

Yeni arama sayfası, kullanıcıların bir kısmına açılmış durumda. Ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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