İki ABD'li teknoloji devi, gelir paylaşımı konusundaki anlaşmazlığın başlattığı husumeti hukukî yollardan sürdürüyor. Son davayı açan işlemci üreticisi Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, yaptığı açıklamada " Apple, Qualcomm'un teknolojisini kullanmak istiyor ama parasını ödemeyi reddediyor" dedi.

Şirket, şikayet dilekçesini Güney Kaliforniya Bölge Savcılığına ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonuna verirken, şimdilik hangi iPhone modellerinin etkileneceği bilinmiyor.

İKİ KEZ PARA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Qualcomm'un talebi, düzenleyicilerin Qualcomm'un rakiplerine ait modemleri hangi telefonların kullandığının tespit edilmesi ve patentleri ihlâl eden iPhone modellerinin satışlarının durdurulması yönünde gerçekleşirken, Apple da Qualcomm'un hâlihazırda parasını ödeyerek satın aldığı ürünleriyle ilgili yeniden lisans ücreti ödemek istemiyor.

Bir süre boyunca yaptığı ödemeleri durduran Apple, Qualcomm'u ABD'de 1 milyar dolar, Çin'de ise 145 milyon dolar karşılığında dava etmişti. Qualcomm, talebinin başka ülkelerdeki üreticilere de yapıldığını ve onlardan ödeme aldığını söylüyor.

QUALCOMM ENDİŞELİ: MODEM İŞİNİ KAPTIRABİLİR

Qualcomm'un meseleye hassas olmasının sebeplerinden birisi de, Apple'ın Qualcomm ürünlerini Intel gibi rakiplerden aldığı modemlerle aynı hıza indirmesi. Bunun sebebi iPhone'lardaki performansı sabit tutabilmek. Böylece müşteriler içinde Qualcomm ya da başka bir markaya ait modem olduğunu fark etmiyorlar.

Bir diğer ilgi çekici konu ise Intel'in de artık Gigabit LTE modemler ile Apple'a hizmet verebilecek olması. Anlaşmazlık ilk çıktığı sıralarda Intel henüz Gbit modemini üretmemişti. XMM 7650 modeli modem, Apple'ın radarına girdi bile. Hatta, eylülde tanıtması beklenen iPhone 8'de bu modemi kullanması bekleniyor.

QUALCOMM'DAN APPLE'A GEÇEN TÜRK KİM?

Apple'ın bu kavgada Qualcomm'a attığı bir gol de, insan kaynakları tarafından geldi. Şirket, mayıs ayının sonunda Qualcomm'un Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Esin Terzioğlu'nu işe aldı. 2009'dan bu yana çip üreticisinde çalışan Terzioğlu, kendi çiplerini tasarlayan Apple için önemli bir hamle anlamına geliyordu. Söylentiler Apple'ın kendi modemini üretme yolunda olduğunu gösteriyor. Ancak, Apple bu konularda son derece ketum bir şirket olduğundan, konuyla ilgili ek bir bilgi yok.

DURUM TAM BİR FASİT DAİRE

Apple'ın bu yola başvurmasının sebebi ise Qualcomm'la olan ihtilafı. Zira, şirketin ürettiği modemler, telefonun Gigabit LTE hızına erişmesini sağlıyor. Henüz bu teknoloji ABD'de kullanılmıyor ama şimdiden rakip üreticiler de yakında yaygınlaşacak bu standarda uyum için Qualcomm'un modemlerini kullanmaya başladı bile. Samsung Galaxy S8 gibi birçok amiral gemisi telefonda, söz konusu X16 modem yer alıyor. Bu özelliğin yıl sonunda devreye girmesi bekleniyor.

Ticaret komisyonunun kararının en az 18 ay süreceği düşünülüyor. Bu yüzden iPhone'larla ilgili bir kısıtlama olsa dahi, Apple'ın ürünlerini alışıldık şekilde eylülde tanıtacağı varsayımıyla, gelecek yılın modeli tanıtılana kadar yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

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