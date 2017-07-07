07 Temmuz 2017 Cuma, 09:38:32 | Güncelleme: 09:56:55
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HMD Global'in lisans kiralaması ile sektöre hızlı bir dönüş yapan Nokia, yenilediği 3310'dan sonra Android işletim sistemli 3, 5 ve 6 adlı modelleri piyasaya çıkarttı. Şimdi de Nokia 8 adlı telefonun görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı
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Fotoğraflara bakılırsa çerçevesiz bir tasasrıma sahip olacak olan cihazın kenarları, Samsung Galaxy S7 Edge'i andırıyor.
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Son derece ince üst ve alt kısım, iddia edilen 2K çözünürlüklü 6 inç büyüklüğündeki ekranı ön plana çıkartıyor.
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Cihazın ön ve arka yüzünü net bir şekilde görmemizi sağlayan sızdırılmış görselde bir parmak izi okuyucu ise mevcut değil.
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Nokia'nın bunu iPhone 8 için iddia edildiği gibi ekrana yerleştirmiş olması muhtemel.
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Şirketin dün duyurduğu Zeiss işbirliği, objektiflerde kendini gösterecek. Ancak bu kameraların Nokia 9 ile karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.
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NOKIA 8'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KnowYourMobile'ın haberine göre, USB-C şarj, 3,5 mm ses jakı, ön kameranın yanı sıra, Nokia 8'de Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 6 GB bellek, 128 GB depolama gibi özellikler olacak.
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NOKIA 8'İN FİYATI
Cihazın yaklaşık 470 dolar fiyata sahip olması bekleniyor.
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Bu da, hem güçlü hem gücüne göre uygun fiyatlı bir telefon demek.
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NOKIA 8 PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ
Nokia 8'in yaz sonu ya da sonbahar başında piyasaya çıkması bekleniyor.