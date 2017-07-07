TEKNOLOJİ

Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü

07 Temmuz 2017 Cuma, 09:38:32 HABERTURK.COM

HMD Global'in lisans kiralaması ile sektöre hızlı bir dönüş yapan Nokia, yenilediği 3310'dan sonra Android işletim sistemli 3, 5 ve 6 adlı modelleri piyasaya çıkarttı. Şimdi de Nokia 8 adlı telefonun görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı

  • 1 Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü
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    Fotoğraflara bakılırsa çerçevesiz bir tasasrıma sahip olacak olan cihazın kenarları, Samsung Galaxy S7 Edge'i andırıyor.

     

  • 2 Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü
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    Son derece ince üst ve alt kısım, iddia edilen 2K çözünürlüklü 6 inç büyüklüğündeki ekranı ön plana çıkartıyor.

     

  • 3 Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü
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    Cihazın ön ve arka yüzünü net bir şekilde görmemizi sağlayan sızdırılmış görselde bir parmak izi okuyucu ise mevcut değil.

  • 4 Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü
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    Nokia'nın bunu iPhone 8 için iddia edildiği gibi ekrana yerleştirmiş olması muhtemel.

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  • 5 Nokia 8 sızıntısı ile iddialı bir model göründü
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    Şirketin dün duyurduğu Zeiss işbirliği, objektiflerde kendini gösterecek. Ancak bu kameraların Nokia 9 ile karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 19:00
    Makul fiyat
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:29
    Aha nokia sahalara dönüyor hele şükür..
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:35
    Pahalı değil gayet iyi duruyor ama daha farklı olabilirdi yeni çıkan samsung galaxy s8i anımsatıyor
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:13
    pahalıııııııııııııııı
  • Misafir
    Hemen 2 .tane alirim
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