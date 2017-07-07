Rusya'da Caviar adlı web sitesinde satılan bu telefon, titanyum ve altın kaplamaya sahip ve 149 bin ruble (yaklaşık 3430 dolar) fiyatla satılıyor.
Web sitesi sertleştirilmiş titanyumun kullanılma sebebi olarak; güç, prensip ve metanetin göstergesi olmasının yanı sıra, adaleti ve ülkeyi korumak için inatçılığı da temsil ettiğini açıklaması yer alıyor.
Sitede ayrıca iPhone 7 için de benzer bir kaplama mevcut. Bu cihazın fiyatı ise 184 bin ruble, yani 3045 dolar olarak belirlenmiş.
Telefonlar Almanya'da devam eden G20 zirvesinde Trump ve Putin'in buluşması anısına hazırlanmış.
- Nokia 3310
- iphone 7
- trump
- putin
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