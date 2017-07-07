Rusya'da Caviar adlı web sitesinde satılan bu telefon, titanyum ve altın kaplamaya sahip ve 149 bin ruble (yaklaşık 3430 dolar) fiyatla satılıyor.



Web sitesi sertleştirilmiş titanyumun kullanılma sebebi olarak; güç, prensip ve metanetin göstergesi olmasının yanı sıra, adaleti ve ülkeyi korumak için inatçılığı da temsil ettiğini açıklaması yer alıyor.

Sitede ayrıca iPhone 7 için de benzer bir kaplama mevcut. Bu cihazın fiyatı ise 184 bin ruble, yani 3045 dolar olarak belirlenmiş.

Telefonlar Almanya'da devam eden G20 zirvesinde Trump ve Putin'in buluşması anısına hazırlanmış.

Nokia 3310

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