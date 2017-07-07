TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı

07 Temmuz 2017 Cuma, 18:08:03 HABERTURK.COM

Herkes büyük ekranlı akıllı telefon kullanmak istemiyor, bu yüzden "mini" modelleri de ayrı bir kitle tarafından tutuluyor. İşte Samsung'un son amiral gemisi S8'in ufak modelini hazırlama sebebi de bu

  • 1 Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı
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    Şirket S8 ve S8+ adlı amiral gemisi modellerinden 5,8 inç ve 6,2 inçlik ekranlar kullanıyor. Her iki model de çerçevesiz tasarım ile ekran-gövde oranını büyütürken, tutuşu da kolaylaştırıyor.

     

  • 2 Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı
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    S8 mini ise biraz daha düşük özelliklere sahip olmasına karşın, daha rahat taşınabilen ve tek elle kullanılabilen bir cihaz olacak.

     

  • 3 Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı
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    IT Home'a göre cihazda 5,3 inçlik bir ekran olacak. Fakat, cihaz bu çerçevesiz tasarım sebebiyle 4,7 inçlik standart çerçeveli modellerle aynı büyüklükte olacak.

     

  • 4 Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı
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    Üründe 12 MP kamera ve iris tarama teknolojisinin yer alması bekleniyor. Bu özelliklerle tüketicilerin büyük bölümünün kameradan yana talebini karşılayabilecek olan şirketin işlemci tercihinde performans farkı belirginleşiyor.

     

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  • 5 Samsung Galaxy S8 mini, küçük ekranda iddialı
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    Samsung Galaxy S8 mini'de Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı olacak.

     

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