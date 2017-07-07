Şirket S8 ve S8+ adlı amiral gemisi modellerinden 5,8 inç ve 6,2 inçlik ekranlar kullanıyor. Her iki model de çerçevesiz tasarım ile ekran-gövde oranını büyütürken, tutuşu da kolaylaştırıyor.
S8 mini ise biraz daha düşük özelliklere sahip olmasına karşın, daha rahat taşınabilen ve tek elle kullanılabilen bir cihaz olacak.
IT Home'a göre cihazda 5,3 inçlik bir ekran olacak. Fakat, cihaz bu çerçevesiz tasarım sebebiyle 4,7 inçlik standart çerçeveli modellerle aynı büyüklükte olacak.
Üründe 12 MP kamera ve iris tarama teknolojisinin yer alması bekleniyor. Bu özelliklerle tüketicilerin büyük bölümünün kameradan yana talebini karşılayabilecek olan şirketin işlemci tercihinde performans farkı belirginleşiyor.
Samsung Galaxy S8 mini'de Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı olacak.