07 Temmuz 2017 Cuma, 19:07:05 | Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:35:50
HABERTURK.COM
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2009'dan bu yana haberleşmemizi, fotoğraf, video ve diğer dosyaları paylaşmamızı sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Gelin az bilinen özelliklerini de yakından inceleyelim
Metin düzenleme Uygulama ile düz metin dışında da metinler paylaşabilirsiniz. Gerektiğinde kalın yazı, üzeri çizili yazı ve yatık yazı kullanabilirsiniz.
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Değiştirmek istediğiniz metni seçin, araç çubuğundaki üç noktaya dokunun ve istediğiniz biçimi seçin.
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Emoji arama Artık o kadar çok emoji var ki, bazen doğru emoji'yi bulmak için konuşmanın heyecanını yitirebilirsiniz.
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Apple, iMessage'da bunu otomatik tamamlama ile çözmeye çalıştı. WhatsApp ise daha basit ve mantıklı yolu izledi. Bir arama işlevi ekledi.
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Mesajların okunduğu zamanı görme Mesajların sizden çıktığını (tek), karşı cihaza ulaştığını (çift) ve okunduğunu (mavi çift) gördüğünüz onay sembollerine kafayı fazla takmayın.
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Bir mesajın ne zaman okunduğunu görmek için mesaja parmağınızla dokunun ve bir süre parmağınızı basılı tutun. Böylece teslim ve okunma zamanı detaylı olarak görülebilir. Üstelik gruplarda da kimin okuduğunu buradan liste olarak görebilirsiniz.
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Grup sohbetlerini sessize alma Arkadaşlarınız çok fazla mı konuşuyor? Mesaj sesleri ya da titreşim sizi endişeye mi sevk ediyor?
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Dert etmeyin. Grubun adına dokunun ve karşınıza gelen grup bilgisi ekranından 8 saat, bir hafta ya da bir yıllığına grubun bildirimlerini kapatın.
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Kamera kazalarını önlemek için... İster komik ister ciddi olsun, paylaştığınız ya da sizinle paylaşılan her fotoğrafın telefonunuzun fotoğraflar uygulamasında görünmesini önlemek en doğal hakkınız.
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Bunun için Ayarlar altında Sohbet Ayarları'na girin. Buradan Alınan medyayı sakla seçeneğini kapatın.
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Mesajları kolayca bulun Hayır, arama yapmayı bildiğinize eminiz ama bazı mesajların ne olduğunu ya da onları ne diye arayarak bulabileceğinizi de unutabilirsiniz. Bunun için de bir çözüm var.
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Mesajlarınızı e-postalarda olduğu gibi yıldızla işaretleyebilir, daha sonra yıldızlı mesajları görebilirsiniz. Mesaja iki kez dokunun ve yıldız simgesine dokunun. Yıldızlı mesajları görmek içinse sohbetin üst kısmındaki isme dokunun ve yıldızlı mesajları seçin.
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Eski sohbet gruplarını bulun Çok fazla insanla çok sık konuşuyorsanız, uzun süredir aktif olmayan bazı sohbet gruplarını bulmakta zorlanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için gruptaki bir kişiyi hatırlamanız yeterli.
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Bu kişi ile sohbet penceresini açın ve adına dokunun. Burada içinde olduğunuz grupları görebilirsiniz.
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Favori sohbetleri tepede sabitleyin Böylece bir süre konuşmasanız bile her zaman en tepede ve kolayca bulabilirsiniz. En fazla üç tanesini sabitleyebileceğinizi unutmayın.
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Sohbet listesinde konuşmanın üzerine basılı tutun ve üstte çıkan iğne simgesine dokunun.
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Bu özelliklerin bazıları beta olarak devrede, dolayısıyla her sistemde çalışmayabilir. Fakat yine de son sürümü indirip kurduğunuzdan emin olun.