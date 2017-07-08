TEKNOLOJİ

WhatsApp'ın az bilinen özellikleri

07 Temmuz 2017 Cuma, 19:07:05 HABERTURK.COM

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2009'dan bu yana haberleşmemizi, fotoğraf, video ve diğer dosyaları paylaşmamızı sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Gelin az bilinen özelliklerini de yakından inceleyelim

  • 1 WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    1 | 17

    Metin düzenleme
    Uygulama ile düz metin dışında da metinler paylaşabilirsiniz. Gerektiğinde kalın yazı, üzeri çizili yazı ve yatık yazı kullanabilirsiniz.

     

  • 2 WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    2 | 17

    Değiştirmek istediğiniz metni seçin, araç çubuğundaki üç noktaya dokunun ve istediğiniz biçimi seçin.

     

  • 3 WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    3 | 17

    Emoji arama
    Artık o kadar çok emoji var ki, bazen doğru emoji'yi bulmak için konuşmanın heyecanını yitirebilirsiniz.

     

  • 4 WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    4 | 17

    Apple, iMessage'da bunu otomatik tamamlama ile çözmeye çalıştı. WhatsApp ise daha basit ve mantıklı yolu izledi. Bir arama işlevi ekledi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    5 | 17

    Mesajların okunduğu zamanı görme
    Mesajların sizden çıktığını (tek), karşı cihaza ulaştığını (çift) ve okunduğunu (mavi çift) gördüğünüz onay sembollerine kafayı fazla takmayın.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Bu özelliklerin birçogu Türkiyede yok...!
  • Misafir
    Bu ne saçma bi haber
  • Misafir
    hibirzaman
  • Misafir
    silinmiş olan resimlere nasil ulasılabilir
  • Misafir
    Erman
Kalan karakter : 2000