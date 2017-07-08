WINDOWS 10 INSIDER SÜRÜMÜ NEREDEN İNDİRİLİYOR?
Windows 10 Insider Önizleme Sürümü 16237'yi edinmek için http://insider.windows.com adresinden üye olup giriş yapmanız yeterli.
Sürümdeki en çarpıcı özellik, WannaCry ve Petya gibi virüslere karşı etkili bir koruma özelliğinin devreye alınması oldu. Sürümdeki yeniliklerden önemli olanları sizin için bir araya getirdik.
MICROSOFT EDGE TARAYICISI
Windows 10'un varsayılan web tarayıcısı olan Edge, artık web siteleri ya da tarayıcıda açık PDF dosyalarını sesli olarak okuyabiliyor.
İşlev kelime ve satır işaretleyerek de işi kolaylaştırıyor.
DPI PROBLEMİ
Windows'ta farklı çözünürlükteki uygulamalardan masaüstüne dönüşte, görüntünün netliğinin bozulması birçok kişinin şikayet ettiği bir problemdi.
Özellikle yüksek piksel yoğunluğuna (DPI) sahip görüntü birimleri sistemden çıkartıldığında bu yaşanıyordu.
Buna tam olmasa da kısmî bir çözüm getirilmiş. Sistemden çıkıp yeniden giriş yaparak çözülen bu problem, artık sadece ilgili uygulamayı kapatıp açarak giderilebilecek.
İŞLEM MERKEZİ VE BİLDİRİMLER
İşlem Merkezi ve bildirimler de yenilenmiş. Artık İşlem Merkezi'ndeki bildirim gruplarında yer alan ilk bildirim otamatik olarak açılıyor. Bu da, vakit kazandırıyor.
EMOJI'LER
Emoji paneli artık emoji 5.0'ı destekliyor.
Fare imlecini bir emoji'nin üzerine getirdiğinizde Unicode karakter adını görebileceksiniz.
KLAVYE
Dokunmatik klavye ve el yazısı panelinde de çeşitli sorunlar giderilmiş.
SANAL MAKİNE
Sanal makine yaratmak için Hyper-V kullananlar, bu işi kısayol sayesinde daha hızlı yapabilecekler.
GÜVENLİK
Windows Defender içerisindeki kontrollü klasör erişimi de kısa sürede tüm dünyayı etkileyen WannaCry ve Petya gibi fidye yazılımlarından korunmaya yarıyor.
Zararlı yazılımlar ve siber tehditlerden verilerinizi korumak için Windows Defender Güvenlik Merkezi'ni Başlat'tan arayarak açın.
Daha sonra Virüs & Tehdit bölümünde kontrollü dosya erişimini açık hâle getirin.
Bu özellik, uygulamaların korunan klasörlerde yaptığı işlemleri denetliyor.
Bir değişiklik olduğunda uygulama kara listee alınarak engelleniyor ve kullanıcıya bildirimle bilgi veriliyor. Buraya istediğiniz uygulama ve klasörleri ekleyerek sisteminizi koruyabilirsiniz.