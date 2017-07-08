TEKNOLOJİ

Yeni Windows Önizleme sürümünde özel güvenlik önlemi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:17:47 HABERTURK.COM

Windows Insider programına üye olanlara sunulan önizleme sürümlerinin sonuncusunda, Edge tarayıcısı, görev yöneticisi, Hyper-V, sistem çekirdeği, giriş cihazları ve güvenlik yenilikleri yer alıyor

  • 1 Yeni Windows Önizleme sürümünde özel güvenlik önlemi
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    WINDOWS 10 INSIDER SÜRÜMÜ NEREDEN İNDİRİLİYOR?

    Windows 10 Insider Önizleme Sürümü 16237'yi edinmek için http://insider.windows.com adresinden üye olup giriş yapmanız yeterli.

     

  • 2 Yeni Windows Önizleme sürümünde özel güvenlik önlemi
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    Sürümdeki en çarpıcı özellik, WannaCry ve Petya gibi virüslere karşı etkili bir koruma özelliğinin devreye alınması oldu. Sürümdeki yeniliklerden önemli olanları sizin için bir araya getirdik.

  • 3 Yeni Windows Önizleme sürümünde özel güvenlik önlemi
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    MICROSOFT EDGE TARAYICISI

    Windows 10'un varsayılan web tarayıcısı olan Edge, artık web siteleri ya da tarayıcıda açık PDF dosyalarını sesli olarak okuyabiliyor.

     

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    İşlev kelime ve satır işaretleyerek de işi kolaylaştırıyor.

     

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  • 5 Yeni Windows Önizleme sürümünde özel güvenlik önlemi
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    DPI PROBLEMİ

    Windows'ta farklı çözünürlükteki uygulamalardan masaüstüne dönüşte, görüntünün netliğinin bozulması birçok kişinin şikayet ettiği bir problemdi.

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