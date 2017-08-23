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Telefon iPhone'da olduğu gibi dalga dalga farklı ülkelerde satışa çıkacak. Koh'a göre, eylül başında bazı ülkelerde raflarda yerini alacak olan Note 8'in kullanıcılara ulaşması, bazı ülkelerde ekimi bulacak. Türkiye'nin hangi dalgada yer aldığı henüz belli değil.