TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:38:31 HABERTURK.COM

New York'ta gerçekleştirilen Samsung Galaxy Note 8 dünya lansmanıyla yeni telefon görücüye çıktı

  • 1 Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
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    Samsung, New York'ta düzenlediği tanıtımla yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i tanıttı.

  • 2 Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
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    Yeni Samsung Note 8'de iPhone'daki iMessage gibi Live Message özelliği bulunuyor.

  • 3 Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
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    Samsung Galaxy Note 8'in 15 Eylül'de piyasaya çıkması bekleniyor. Ürünün üzerinde her zaman olduğu gibi SD kart yuvası da bulunuyor.

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  • 4 Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
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    Samsung Galaxy Note 8'de markanın önceki cihazlarından hatırladığımız üzere kablosuz şarj özelliği de geliyor. Ancak kablosuz şarj aparatlarının fiyatının yükseliği ürünün kullanımını düşürüyor.

  • 5 Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
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    Samsung Galaxy Note 8'de masaüstü işlemcilerle karşılaşaiblecek bir işlemci var. 10nm yapıda ve 6 GB RAM kapasıiteli bir telefon olacak.

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YORUMLAR 36
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:44
    şu note serisine projeksiyon özelliğini de ekleseler müthiş olacak...
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:54
    arabayı satıp note8 alacağım.
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:59
    :)
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