TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 8 tanıtıldı
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:38:31 | Güncelleme: 23 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:22:29
HABERTURK.COM
New York'ta gerçekleştirilen Samsung Galaxy Note 8 dünya lansmanıyla yeni telefon görücüye çıktı
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Samsung, New York'ta düzenlediği tanıtımla yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'i tanıttı.
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Yeni Samsung Note 8'de iPhone'daki iMessage gibi Live Message özelliği bulunuyor.
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Samsung Galaxy Note 8'in 15 Eylül'de piyasaya çıkması bekleniyor. Ürünün üzerinde her zaman olduğu gibi SD kart yuvası da bulunuyor.
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Samsung Galaxy Note 8'de markanın önceki cihazlarından hatırladığımız üzere kablosuz şarj özelliği de geliyor. Ancak kablosuz şarj aparatlarının fiyatının yükseliği ürünün kullanımını düşürüyor.
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Samsung Galaxy Note 8'de masaüstü işlemcilerle karşılaşaiblecek bir işlemci var. 10nm yapıda ve 6 GB RAM kapasıiteli bir telefon olacak.
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Samsung Dex ile masasüstü bilgisayar deneyimi sağlamak üzere Note 8 de destek veriyor.
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Bixby'deki yemek footğrafı modu özelliği de ilginç bir özellik olarak eklendi.
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6,3 inçlik Quad HD+ ekranıyla 3.560 x 1.440 piksel çözünürlük sunacağını tahmin edebiliriz.
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Yeni Samsung Galaxy Note 8'in fiziksel tasarımı, geniş ekranına rağmen rahatça elinize sığmasına yardımcı oluyor. Tıpkı S8'de olduğu gibi büyük ekranlara rağmen küçük kasa etkileyici.
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Samsung Galaxy Note 8'in ekranı tıpkı Galaxy S8'de olduğu gibi çerçevesiz olarak tasarlanmış. Ön yüzün tamamı baştan sona ekran olarak çalışıyor.
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Cihaz gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçeneklerine sahip olacak.
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Samsung Galaxy Note 8 fiyatı
Note 8, 4.999 TL fiyatla ülkemizde satılacak.
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Samsung Galaxy Note 8 ne zaman satışa çıkacak?
18 Eylül'de satışa çıkacak olan telefon, 24 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında ise önsiparişte olacak.
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Teknik özellikleri
6,3 inç Super AMOLED, kavisli, Sonsuz Ekran
QuadHD 2.960x1.440 piksel, 521 ppi piksel yoğunluğu
Exynos 8895 işlemci, 64 bit 10 nm sekiz çekirdekli (2.3GHZ dört çekirdekli +1.7Ghz dört çekirdekili)
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6 GB bellek
64 GB dahili depolama, microSD yuvası (azamî 256 GB)
12 MP arka çift kamera
8 MP ön kamera
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3.300 mAh kapasiteli pil
USB-C bağlantı yuvası, 3,5 mm ses jakı
Android 7.0 Nougat işletim sistemi
IP68 suya, toza dayanıklılık sertifikası
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S Pen desteği
162,5x74,8x8,6 mm
Gelişmiş iris tarayıcı
Bixby sesli asistan
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Hızlı şarj, kablosuz şarj desteği
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AĞUSTOS SIZINTILARI
Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı ve Siri, Google Assistant rakibi olan Bixby, bu cihazda karşımıza çıkacağı gibi, ona özel tuş ile erişilebilecek.
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Arka yüzdeki parmak izi okuyucu aynı zamanda nabız ölçer olarak da işlev görecek. Arka yüzde çift kamerayı da görebiliyoruz.
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Cihazda alışıldık bir şekilde S Pen olacağı da belirtiliyor. Bu fotoğrafta özel kalemin yuvası da görülüyor.
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Telefonların fotoğraflarını ve özelliklerini sızdırmasıyla ünlü Evan Blass (@evleaks), Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8'in de fotoğraflarını paylaştı.
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İşte Gece Siyahı rengindeki cihaz...
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Bu fotoğrafta ise Galaxy S8 ile karşılaştırmasını görebilirsiniz. Cihazın özelliklerini ve hakkındaki diğer bilgileri aşağıda okuyabilirsiniz.
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TEMMUZ SÖYLENTİLERİ
Samsung'un mobil departmanı yöneticisi Dogjin Koh, şirketin beklenen telefonu Samsung Galaxy Note 8'in tanıtımının ağustos sonunda olacağını söyledi. ePrice'ın haberine göre tarihin 23 Ağustos olması bekleniyor.
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Telefon iPhone'da olduğu gibi dalga dalga farklı ülkelerde satışa çıkacak. Koh'a göre, eylül başında bazı ülkelerde raflarda yerini alacak olan Note 8'in kullanıcılara ulaşması, bazı ülkelerde ekimi bulacak. Türkiye'nin hangi dalgada yer aldığı henüz belli değil.
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Samsung, telefonlarında kullandığı kendi işlemcisi Exynos'a ait Twitter hesabından Exynos 9'un görselini paylaştı. Tweet'teki telefon piyasadaki modellere benzememesinin yanı sıra, Note 8 hakkındaki sızıntılarla da uyumluydu.
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Telefon S8 ve S8+'ı andırsa da, çerçevesi çok daha ince. Bu da Note 8 olma ihtimalini iyice kuvvetlendiriyor, zira Infinity Display adlı tam ekrana yakın çerçeve çok konuşuluyor. Şirketin, fotoğrafı 'yanlışlıkla' tweet'lediği düşünülüyor.
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Telefon hakkında hep konuşulan Infinity Display, boydan boya ekran anlamına geliyor. Çerçevesiz yapı, SlashLeaks'in sızıntısında da görülüyor. Bu da, telefonun 6,3 inç ekrana sahip olacağında birleşen haberleri doğrular nitelikte.
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Telefonun 19,5:9 oranı da tek elle kullanımı kolaylaştırabilir. Kulaklık jakını koruyan cihazın arka yüzünde çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Önceki sızıntılarda bu okuyucu kameraya çok yakındı ve karıştırılma ihtimali yüksek görünüyordu.
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Önceki sızıntı telefon kılıf ve kasası üreticisi Slickwraps'in CEO'su tarafından yapıldı. Jonathan Endicott, yukarıda bahsettiğimiz parmak izi okuyucunun kameranın tam altında olduğunu göstermişti.
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Bir diğer sızıntıda, Mobile Fun, bu fotoğraftakinin orijinal Samsung Galaxy Note 8 kasası olacağını iddia etmişti.
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Olixar'ın kapakları ise parmak izi okuyucunun ekranda değil, arka yüzde olacağını gösteriyor.
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Haziran'da Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, telefonun önemli bir özelliği ortaya çıktı. Samsung, burada ISOCELL teknolojisini kullanan yeni kamera algılayıcılarını tanıttı.
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Parlak, Hızlı, İnce ve Çift adlı dört yeni algılayıcısının her biri farklı bir çözüm oluşturmak için tek başına kullanılabiliyor. ISOCELL Dual'in ise Note 8'de yer alacağı düşünülüyor. Son sızıntıların hepsinde çift kamera görülen cihaz, fuarda gösterilen, her biri 13 MP'lik çift kameraya sahip olabilir.
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Bunlardan biri RGB renkleri yakalarken, diğeri siyah beyaz çekiyor ve fotoğraftaki derinliği belirliyor. Her iki algılayıcı da 1,12 mikron piksel ve f/2,0 objektif taşıyor.
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Telefon hakkında hazirandaki başka bir sızıntı da OnLeaks'in cihazın üç boyutlu görüntüsüyle ilgili videosuyla geldi.
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Ancak bu videodaki cihazın görünümü biraz kaba saba. Dolayısıyla kimsenin bu cihazı almak için hayal kuracağını düşünmüyoruz.
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Fakat yine de ipuçları veriyor. Samsung Galaxy S8+ ile karşılaştırıldığında Note 8'in daha büyük olacağını söylemek mümkün.
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Bu görüntüler çift arka kamerayı ve S Pen özel kalemi de doğruluyor. Arka kısımdaki kamera çıkıntısı, estetik takıntısı olanları biraz rahatsız edebilir. Zira telefonun hiçbir yüzeyde düz durmayacağını garanti ediyor.
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Telefon hakkında bir enteresan sızıntı da Koreli web sitesi The Investor'dan geldi. Telefonda iPhone'lardaki 3D Touch özelliğine benzer bir baskı algılayan özellik olacağı düşünülüyor. Buna göre, ekrana belirli bir süre bastırarak ek işlevlerin ekrana gelmesini sağlamak mümkün olacak.
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Note 8, öncülünün yaşadığı batarya patlamasına karşı da önlemli. Samsung, sekiz noktalı pil testi yaparak, ürünlerin problemsiz olacağını garanti etmek istiyor.
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Bu testlerde, piller dayanıklılık, görsel kontrol, X ışını testi, sökme testi, ışıksal bağdaşımlı tomografi (OCT) gibi kapsamlı testlerin yanı sıra, şarj ve deşarj, toplam uçucu organik bileşenler ve hızlandırılmış kullanım testi gibi uygulamalı testlerden de geçmek zorunda.