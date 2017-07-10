“Blue Room” konsept locası Türkiye’de ilk kez Galatasaray’ın stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda kuruldu

7 milyondan fazla takipçi ile Türkiye’de en fazla takipçiye sahip spor kulübü olan Galatasaray’ın Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar, bu yenilik hakkında şunları söyledi: “ Twitter, Galatasaray Spor Kulübü ile taraftarı arasındaki en hızlı ve etkin iletişim kanallarının başında yer alıyor. Bugüne kadar kulüple ilgili haber ve duyuruların taraftarımıza ulaştırılmasında aktif olarak kullandık. Bundan sonra Galatasaraylı sporcularla, hatta Galatasaraylı diğer ünlü isimlerle bire bir iletişim kurma imkânı sunacağız.”

İLK CANLI YAYIN YAPILACAK

Twitter Satışlar Kıdemli Direktörü Barry Collins de, “Futbolla ilgili en güncel gelişmelerin takip edildiği yer Twitter’dır. Türk kullanıcılar da futbolla ilgili tartışmalarda yoğun olarak yer alıyor.

Blue Room’u Türkiye’de ve spor alanında tanıtmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı. Blue Room’dan ilk canlı yayın ise Galatasaray Futbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu öncesi yapacağı yıldız transferler ile birlikte çok yakında gerçekleşecek.

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, tüm dünyada başarıyla uyguladığı ve özel olarak tasarlanan bir odadan canlı yayın imkânı tanıyan “Blue Room” konseptini Türkiye’ye getirdi.

Galatasaray’ın stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca; “Blue Room” için özel olarak tasarlandı ve loca hem Galatasaray hem de Twitter’ın logolarıyla görsel olarak zenginleştirildi. İsmini, Twitter’ın adıyla özleşmiş mavi renginden alan “Blue Room”, Galatasaray’ın sporseverlerle doğrudan ve canlı olarak iletişim kurmasını sağlayacak.

Blue Room aracılığıyla taraftarlar, Galatasaray için önemli olan günlerde veya olaylarda; üst düzey yöneticiler, yerli/yabancı futbolcular, yeni transferler, ünlü Galatasaraylılar dahil kulüp için önemli olan kişilerle Twitter üzerinden doğrudan iletişim kuracak.

Özel olarak belirlenen gün ve saatlerde, Blue Room’dan yapılacak canlı yayınlarla, taraftarlar önceden belirlenen hashtag’lerle attıkları tweetlerle söyleşi yapılan kişiye sorular sorabilecek, yeni transferleri tanıyacak. Kulüple ilgili akıllarına takılan tüm sorulara doğrudan yanıtlar alarak takımlarıyla çok daha sıkı ve sıcak bir ilişki kuracak.

TÜRK KULLANICILAR FUTBOLLA ÇOK İLGİLİ

Galatasaray, 9 Kasım 2016’da Twitter’ın “Moments” özelliğini kullanarak önemli bir sosyal proje gerçekleştirmişti. Projede Neuchatel Xamax maçının başladığı aynı tarih ve saatte Twitter’da #TarihtenCanlı hashtagi açılmış ve maça ait en özel anlar dakika dakika Twitter üzerinde paylaşılmaya başlanmıştı. Proje hem taraftarlardan hem de sporseverlerden çok büyük bir ilgi görmüş, 4,4 milyon etkileşim olmuştu.

Twitter, takipçilerinin günlük hayatlarında her an ulaşamadıkları ve hayran oldukları sporculara, oyunculara, sanatçılara veya TV yıldızlarına doğrudan ve anında soru sorabilme, fikirlerini aktarma imkânı tanımak için “Blue Room”u geliştirdi. Özel olarak tasarlanan odadan mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen yayında, takipçiler önceden belirlenen hashtag’lerle tweet atarak yayında olan kişiye sorularını yöneltebiliyor. Karşılığında da görüntülü, sesli ve yazılı yanıtlar alabiliyor.

Twitter’ın; müzik, moda veya spor gibi birçok farklı alanda dünyanın buluştuğu en büyük sosyal platformlardan biri olduğunu vurgulayan Twitter Satışlar Kıdemli Direktörü Barry Collins, “Kullanıcılar, platformumuzdaki farklı özellikler aracılığıyla herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyorlar. Sevdikleri veya hayran oldukları kişilere doğrudan ulaşmalarını sağlayan Blue Room da bu özelliklerden birisi” dedi.

Twitter’ın, futbol ile ilgili konuların da dünya çapında yoğun olarak konuşulduğu bir platform olduğunu vurgulayan Barry Collins, “Anlık skorlar, canlı sohbetler ve en güncel gelişmelerin takip edildiği yer Twitter’dır. Türk kullanıcılar da futbolla ilgili tartışmalarda yoğun olarak yer alıyor. Dünyanın farklı kentlerinde uyguladığımız Blue Room konseptini Türkiye’de ve spor alanında tanıtmaktan mutluyuz” dedi.

DÜNYADA DA İLK

Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar, Türk Telekom Stadyumu’nda özel olarak tasarlanan bir locada hizmete giren Blue Room’un Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtirken, dünyada da bir stadyumda kurulan ilk sabit Blue Room olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin tüm branşlardaki mevcut ve eski yıldız oyuncuları, genç yetenekleri, yöneticileri, Galatasaraylı ünlü isimleri Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki Blue Room sayesinde taraftarlarla buluşturmak olduğunu belirten Baydar, şu açıklamayı yaptı:

Burası tüm Galatasaraylıların çekim merkezi haline gelecek. Tüm dünyaya yayılmış 30 milyon taraftarın direkt olarak Galatasaray ile iletişime geçmesini sağlayacak. Bu önemli platforma reklam verenlerin de yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Yeni transferlerimizin taraftarlarımızla bir araya geleceği ilk canlı yayın Türk Telekom Stadyumu’ndaki Twitter Blue Room sayesinde olacak İskender Baydar - Galatasaray SK

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