Sony, en güçlü konsolu olan PlayStation 4 Pro'yu Destiny 2 adlı oyunla paket yaptı.

Beyaz renkteki konsol, beyaz bir oyun koluna sahip olacak. Ayrıca Destiny 2 için ek içeriklere de herkesten önce erişim olanağı sağlayacak.

Bunlar içinde çok oyunculu bir harita, üç kişilik Strike, yeni bir gemi, içinde "egzotik bir silahın" da yer aldığı bir alet çantası yer alacak.

Kısıtlı sayıda üretilecek olan Beyaz PlayStation 4 Pro, 6 eylülde satışa çıkacak ve 449 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ürün ABD'de bugünden itibaren önsiparişe çıktı.

Playstation 4 Pro

PS4 Pro

PS4

sony

Destiny