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TEKNOLOJİ

Beyaz PS4 Pro satışa çıkacak

Artık oyun konsolları da bir telefon gibi, farklı renkleriyle heyecan yaratıyor. PlayStation 4 Pro'nun beyaz renkteki modeli de yakında satışa çıkacak

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:46:07 Güncelleme: 17:50:26 HABERTURK.COM

Sony, en güçlü konsolu olan PlayStation 4 Pro'yu Destiny 2 adlı oyunla paket yaptı.

Beyaz renkteki konsol, beyaz bir oyun koluna sahip olacak. Ayrıca Destiny 2 için ek içeriklere de herkesten önce erişim olanağı sağlayacak.

Bunlar içinde çok oyunculu bir harita, üç kişilik Strike, yeni bir gemi, içinde "egzotik bir silahın" da yer aldığı bir alet çantası yer alacak.

Kısıtlı sayıda üretilecek olan Beyaz PlayStation 4 Pro, 6 eylülde satışa çıkacak ve 449 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ürün ABD'de bugünden itibaren önsiparişe çıktı.

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