Bu tip bir kameranın bir avantajı da otomobil içini çektiği için, kaza anında neler olduğunu göstermesi. Otomobilin ön paneline takılan kameralar giderek yaygınlaşıyor. Bunlar yolculuk kaydı gibi işler için, eğlenceye yönelik düşünülseler de, güvenlik için de faydalı işlevlere sahip olabiliyorlar

Secure360, tıpkı bir ev ya da işyerindeki güvenlik kamerası gibi, siz otomobilde değilken de etrafı izliyor. Dilendiğinde akıllı telefondan canlı video görüntüleri görülebildiği gibi, dahili ivmeölçer ve jiroskopuyla belirli "eylemleri" de tespit edebiliyor.

Bir hareketlenme olduğunda verileri size ve bulut depolama alanına gönderebiliyor. Bir özelliği de alarm vermek. Aracınız yerinden oynatılırsa, içine biri binerse sahibine haber veriyor.

Kasımda satışa çıkacak olan ürünün ABD fiyatı 249 dolar olacak. Ancak bu model sadece Wi-Fi bağlantıya sahip olacağından, siz araçtayken devrede olacak. 4G destekleyen modelin gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması hedefleniyor. Fiyatı ise 349 dolar olacak.

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