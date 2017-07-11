360 derece oto kamera
TEKNOLOJİ

Oto hırsızlarına karşı 360 derecelik kamera

Waylens adlı startup, geçen yıl tanıttığı Horizon adlı kamerasını bir adım daha geliştirdi. Secure360 adlı model, ön panele yerleştirilerek 360 derece fotoğraf ve videolar çekebiliyor

11 Temmuz 2017 Salı, 11:36:39 Güncelleme: 11:39:21 HABERTURK.COM

Bu tip bir kameranın bir avantajı da otomobil içini çektiği için, kaza anında neler olduğunu göstermesi. Otomobilin ön paneline takılan kameralar giderek yaygınlaşıyor. Bunlar yolculuk kaydı gibi işler için, eğlenceye yönelik düşünülseler de, güvenlik için de faydalı işlevlere sahip olabiliyorlar

Secure360, tıpkı bir ev ya da işyerindeki güvenlik kamerası gibi, siz otomobilde değilken de etrafı izliyor. Dilendiğinde akıllı telefondan canlı video görüntüleri görülebildiği gibi, dahili ivmeölçer ve jiroskopuyla belirli "eylemleri" de tespit edebiliyor.

Bir hareketlenme olduğunda verileri size ve bulut depolama alanına gönderebiliyor. Bir özelliği de alarm vermek. Aracınız yerinden oynatılırsa, içine biri binerse sahibine haber veriyor.

Kasımda satışa çıkacak olan ürünün ABD fiyatı 249 dolar olacak. Ancak bu model sadece Wi-Fi bağlantıya sahip olacağından, siz araçtayken devrede olacak. 4G destekleyen modelin gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması hedefleniyor. Fiyatı ise 349 dolar olacak.

 

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