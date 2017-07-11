Toplam 40 binden fazla kullanıcısının engellendiği olayı, 12 Ekim 2016'daki 15 bin kişilik yasaklama izliyor.

NEDEN ENGELLİYOR?

Bu yasakların tesadüf olduğunu düşünenler ise olaya bir de şuradan bakmalılar. Engellenen kişi için yeni bir Steam hesabı açmak zor değil, ancak kaybolan oyunları geri getirmek hem para hem de emekle olacak bir iş.

Steam'den bu şekilde gönderilen oyuncular, böyle indirimleri bekleyerek bir anda oyunları yeniden alıyorlar. Bu sırada da birden çok hesapla yakalanıp yakalanmadıklarını test ediyorlar. Bu kapsamda bir engelleme, Steam'in bu konuya yeniden eğildiğini gösteriyor.

Engellenenlerin kaybettikleri oyun içi eşyaların değerinin ise 9 bin 500 dolardan fazla olduğu düşünülüyor.

TEK OYUN DA HESAP DA ENGELLENEBİLİR

Steam'in mekanizması ve sistemi bu konuda son derece katı. Valve Anti Cheat (VAC) ile yakalananlar tek bir oyunda engellenmekle kalmayabiliyor ve bu sefer gördüğümüz gibi hesapları tamamen engelleniyor. Böyle bir durumda da sisteme giriş yapmaları, satın aldıklarını kullanmaları mümkün değil.

VAC ile günde ortalama 3 bin 500 kişi engelleniyor. Bu seferki 40 binin de 30 bini VAC ile engellenmiş durumda.

OYUN MALZEMELERİYLE KUMARA WASHINGTON'DAN UYARI

Engellemelerin sebeplerinin başında ise bahisler geliyor. 2016'daki toplu engellemede, Washington Eyaleti Kumar Komisyonu, Valve'in düzenlenme dışı, büyük bir pazar oluşturduğunu söyleyerek Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oyununu engellemesini talep etmişti. Bunun sebebi, oyuncuların burada silah kılıfı alışverişi yapmalarıydı.

Ancak bazı kumar siteleri, bu oyun içi malzemelerle kumar oynanmasını sağladıkları için, konu büyüdü. Komisyonun Valve'e başvurmasının sebebi ise, şirketin pazar yerindeki malzemelerin satışı için ufak da olsa komisyon alması. Bu sebeple de kumara aracı olmaktan, komisyonun dikkatini üzerine çekti. Konu, Valve'in bu hesapları yasaklaması ve kumar siteleriyle iletişime geçmesiyle kapandı.

Burada hassas olan konu, hem sistemin yasa dışı bir şekilde kumara alet olması hem de 18 yaşından küçüklerin de oyuna erişiminin olması.

HİLE İLE COUNTER STRIKE'TA EN İYİ OLMAK MÜMKÜNDÜ

Bir diğer konu ise hileler. Spinbot hack tekniği kullanarak CS:GO'da daha fazla kişiyi öldürmeyi sağlıyordu. Bu hilede, oyuncu normal ilerlese de, sunucuda her yöne dönüyor ve 360 derecelik bir görüş sağlayarak herkesi kolayca vurabiliyor.

Bunun yanı sıra sohbet botlarının hücumuna da uğrayan oyunda, oyuncular botların mesaj yağmuruna tutuldu.

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