Güney Koreli sanatçı PSY'ın 2012 yılında yayınladığı 'Gangnam Style' adlı şarkısı, YouTube'da en çok izlenen video rekorunu kırmıştı. 2.895.111.556 tıklanma sayısına ulaşan 'Gangnam Style'ın rekoru, Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile birlikte seslendirdiği ‘See You Again' şarkısı ile sona erdi. ‘See You Again' adlı video 2.897.632.968 görüntüleme ile en çok izlenen video olarak birinci sıraya oturdu.

Şarkı, film tamamlanmadan önce bir araba kazasında ölen Paul Walker'a ithafen, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi için yazılmıştı. 'Bu gün, sen olmadan geçen en uzun gündü, ve seni tekrar gördüğümde sana her şeyi anlatacağım' gibi duygu dolu sözleriyle dünya genelinde cenazelerde en çok çalınan şarkılardan bir tanesi olan See You Again, 2015 yılında dünya çapında en çok satan şarkı olmuş, Grammy ve Oscar ödüllerinde en iyi şarkı adaylığı almıştı.

See You Again'in YouTube'da birinci sıraya oturmasının ardından en çok izlenen 10 video;



1- Wiz Khalifa - See You Again (ft Charlie Puth) - 2.897.632.968

2- Psy - Gangnam Style - 2.895.111.556

3- Justin Bieber - Sorry - 2.636.503.862

4- Mark Ronson - Uptown Funk (ft Bruno Mars) - 2.551.157.655

5- Luis Fonsi - Despacito (ft Daddy Yankee) - 2.490.957.209

6- Taylor Swift - Shake It Off - 2.249.462.015

7- Enrique Iglesias - Bailando 2.233.527.765

8- Maroon 5 - Sugar - 2.151.394.141

9- Katy Perry - Roar - 2.130.414.063

10- Taylor Swift - Blank Space - 2.101.969.009