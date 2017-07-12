Akıllı telefonlarımızda en çok kullandığımız uygulamalardan birisi olan Facebook, bir süre önce mesajlaşma sistemini Messenger adıyla ayırmıştı. Böylece ana uygulamanın ağır çalıştığı yönündeki şikayetlerden, en azından sistemi mesajlaşma ağırlıklı kullananlar için sıyrılmayı başardı.

Messenger kullanıcı sayıları (Nisan 2013 - Ocak 2017)

MESSENGER, WHATSAPP'I GEÇECEK

Bu doğru bir karardı; zamanla Facebook uygulamasındaki ağırlık güncellemelerle azaltılırken, Messenger da ne kadar ciddi bir potansiyeli olduğunu gösterdi. O kadar hızlı büyüdü ki, şu anda WhatsApp'ı geçmek üzere.

WhatsApp kullanıcı sayıları (Nisan 2013 - Ocak 2017)

Bu yönde bir değişim olacağını düşünmek saçma; yani Messenger çok yakın zamanda WhatsApp'i geçecek. Bu gerçekleştiğinde de, Facebook bir başka alanda da liderliğini ilan edecek. Kullanıcı sayısı 2 milyarı geçen sosyal ağın Messenger uygulamasını (ve web sitesini) de nisandaki açıklamaya göre 1,2 milyar kişi kullanıyor.

Diğer yandan, sosyal ağ, genç kullanıcıları kaybetmeye başladı. Bu yüzden sistemini biraz değiştirmek zorunda. Geçen ay, şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg bir açıklama yaparak, Facebook'un önceliğinin topluluk oluşturma olduğunu söyledi. Hatta geçtiğimiz günlerde, Alper Öcal Facebook'un EMEA Güvenlik Programları Müdürü Caroline Millin ile Türkiye'den çıkarak dünyaya örnek olan, son derece anlamlı "Saçım Saçın Olsun" kampanyası üzerinden bir röportaj yaptı. Yazıyı aşağıdaki bağlantıda okuyabilirsiniz.

HABERTURK.COM'DAN ÖZEL FACEBOOK RÖPORTAJI

Bugüne dek arkadaşları, aileleri birleştiren sosyal medya devi için mantıklı bir adım gibi duruyor. Ancak insanların bundan da canı sıkıldığında (inanın sıkılacak) ne yapacaklarını kestirmek zor.

BU DÜNYA KALICI DEĞİL, FACEBOOK DA FARKINDA

Şirket, bu yüzden reklam konusunda sıkı çalışıyor. Çünkü bu dünyanın kalıcı olmadığının da farkında. Bir yandan insanların bilgisayardan uzaklaşıp mobile geçişlerinden faydalanmak için uygulama reklamla dolup taşıyor ama mobilde en büyük fırsatlardan birisi de Messenger. Üstelik bu potansiyel henüz sıfır noktasında, yani kullanılmıyor.

İşte, Messenger bu yüzden reklamlara açılıyor. Daha doğrusu bir süredir Avustralya ve Tayland'da yaptığı testleri sonlandırarak, tam ekrana yakın yer kaplayan reklamları herkese açıyor. Daha doğrusu, kendisine bir reklam kapısı daha açıyor.

REKLAMDAN KİŞİ BAŞI 4,2 DOLAR KAZANIYOR

Her fırsatta ülke olsa dünyanın kaçıncı büyüğü olacağını duyduğumuz Facebook'un, dünyanın kaç ülkesi kadar para kazandığını biliyor musunuz?

Son gelir açıklamasına göre 2017'nin ilk çeyreğinde 8 milyar dolar toplam gelir elde eden sosyal ağ, reklam gelirinin yüzde 85'ini de mobile borçlu.

Aynı dönemde 3 milyar dolar kâr elde eden deve, dünya genelinde en çok kişi başı kazancı 17,07 dolarla ABD'den gelse de, dünya ortalamasında bu miktar 4,23 dolara iniyor.

Bu sebeple, şirketin kullanıcı sayısını artırmak için çabalaması normal. İşin ucunda 'genç dahi' Zuckerberg bile olsa, hissedarlara karşı sorumluluk baki. Kimsenin kimsenin gözünün yaşına bakmadığı bu çağda, Facebook'un dünyanın ücra köşelerine internet götürmeye çalışmasını, sadece hayırseverlik olarak görmek saflık olur.

GOOGLE İLE YARIŞ, BİZİM CANIMIZI SIKABİLİR

Mayısta sekme sistemine geçerek aslında reklam alanlarına kapı aralayan şirket, reklamları mesajların içerisinde gösteriyor. Dinamik olan reklamlar, içeriğe, ilgi alanlarına göre seçiliyor.

Bunun da bir kullanıcı anketi ve testlerdeki geribildirimler sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Fakat, her ne olursa olsun, reklamlar şimdiki gibi mesajlar sekmesindeki hâliyle kalmayacaktır. Kullanıcı sayısına ve Google ile aradaki farka bakılırsa, yakın bir gelecekte mesajların içerisinde de reklamlar görmemiz, beni şaşırtmaz!

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