Microsoft, bu hamleyle mobilde bir sayfa kapatsa da, Windows 10 Mobile'ı geliştirmeyi sürdürecek. İddialara göre, şirket bu sistemi destekleyen yeni telefonları da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

YENİDEN TELEFON ÜRETEBİLİR

Bir iddiaya göre de, Surface Phone adını taşıyacak bir akıllı telefon karşımıza çıkacak. Şirketin CEO'su Satya Nadella, bu yılın başında akıllı telefonlarla hâlen ilgilendiklerini belirtmişti. Ancak bu cihazların alıştığımız şekilde olmayacağını kaydetti.

Microsoft'un Surface cihazlardan ikisi bir arada olmalarıyla ilgili çok şey öğrendiğini belirten Nadella'nın nasıl bir cihazdan bahsettiği ise bilinmiyor.

HANGİ TELEFONLAR ETKİLENECEK?

Windows Phone işletim sistemli tüm cihazlar bu karardan etkilenecek. Öncesinde HTC, LG, Samsung gibi şirketlerin modelleri olsa da, son yıllarda Windows Phone işletim sistemli cihazlar, sadece Nokia tarafından üretiliyordu. Microsoft tarafından satın alındıkta sonra, Nokia yerine Lumia markalı cihazlar da karşımıza çıktı. Bu cihazlardan Windows 10'a güncelleme yapanlar ise etkilenmeyecek.