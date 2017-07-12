Microsoft, bu hamleyle mobilde bir sayfa kapatsa da, Windows 10 Mobile'ı geliştirmeyi sürdürecek. İddialara göre, şirket bu sistemi destekleyen yeni telefonları da piyasaya sürmeyi hedefliyor.
YENİDEN TELEFON ÜRETEBİLİR
Bir iddiaya göre de, Surface Phone adını taşıyacak bir akıllı telefon karşımıza çıkacak. Şirketin CEO'su Satya Nadella, bu yılın başında akıllı telefonlarla hâlen ilgilendiklerini belirtmişti. Ancak bu cihazların alıştığımız şekilde olmayacağını kaydetti.
Microsoft'un Surface cihazlardan ikisi bir arada olmalarıyla ilgili çok şey öğrendiğini belirten Nadella'nın nasıl bir cihazdan bahsettiği ise bilinmiyor.
HANGİ TELEFONLAR ETKİLENECEK?
Windows Phone işletim sistemli tüm cihazlar bu karardan etkilenecek. Öncesinde HTC, LG, Samsung gibi şirketlerin modelleri olsa da, son yıllarda Windows Phone işletim sistemli cihazlar, sadece Nokia tarafından üretiliyordu. Microsoft tarafından satın alındıkta sonra, Nokia yerine Lumia markalı cihazlar da karşımıza çıktı. Bu cihazlardan Windows 10'a güncelleme yapanlar ise etkilenmeyecek.
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Misafir 1 dakika önceNormal olanı buydu zaten Microsoft Windows 10a kadar olan tüm işletim sistemlerinden desteğini çekecek örnek olarak Xp verilebilir Vista win7... Gider şimdi de Phone el atmışlar Windows 10 güncellemesi alan tüm telefonlar ve PC ler Microsoft batana kadar güncelleme alacaklar.00