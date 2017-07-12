ABD'li teknoloji şirketi Apple, yerel bir internet şirketinin ortaklığıyla Çin'deki ilk veri merkezini kuracağını açıkladı.

Yeni şirketin Çin'in Guizhou eyaletinde, Guizhou Cloud Big Data Industry Co Ltd (GCBD) firması ile kurulacağı belirtilirken, Şangay'daki bir Apple sözcüsü ise Reuters'e yaptığı açıklamada, bu veri merkezinin 1 milyar dolarlık bir yatırımın parçası olduğunu ifade etti.

APPLE BU ALANDAKİ İLK FİRMA

Apple, 1 Haziran'da duyurulan yeni siber güvenlik yasasındaki Çin için veri saklama alanındaki değişiklikleri duyuran ilk yabancı firma olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer ise bu yeni siber güvenlik yasasının yabancı firmaları dezavantajlı hale getirmek için tasarlanmadığını, siber saldırı ve terör tehdidine tepki olarak hazırlandığını ileri sürdüler.

PEKİ BU YASA NASIL ÇIKTI?

Çin, ekonomik, teknolojik ve bilimsel verilerin ihracatı üzerindeki potansiyel engellemeler de dahil olmak üzere, 1000 gigabaytın üzerinde veri transferi yapan işletmelerin her yıl güvenlik değerlendirmesinden geçmesini gerektiren bir yasa çıkarmıştı.

Apple da hafta başında Danimarka'da yeni bir veri merkezi açmayı planladığını açıkladı. Bu yıl faaliyete geçecek, ülkedeki bir önceki veri merkezinin duyurusu ise 2015 yılında yapılmıştı.

Öte yandan Apple dışında, Alibaba Group Holdinge Çin, ABD, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da 17 veri merkezi mevcut. Amazon.com ve Microsoft gibi yabancı firmaların da Çin'de veri merkezleri bulunuyor.

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