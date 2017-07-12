İBB'den 15 Temmuz'un yıldönümüne özel devasa VR organizasyonu

Yıldönümüne sayılı gün kala hain 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çok kapsamlı özel bir virtual reality - sanal gerçeklik projesi hayata geçiriliyor.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği ile 15 Temmuz gecesi adeta tekrar gözler önüne seriliyor ve o gece yaşananların unutulmaması amacıyla teknolojinin imkanlarından yararlanılıyor.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE

Özel donanım ve geliştirilmiş bir dizi yazılım ile meydana getirilen sanal gerçeklik (VR) yeni ve hızla yayılan, gelişen bir teknoloji. Hazırlanan özel içerik, sanal gerçeklik gözlüğü ile izleyen kişiye gerçeğe yakın bir deneyim sunuyor. Dünyada birçok alanda kullanılan sanal gerçeklik teknolojisinin bu şekilde bir darbe girişimini akıldan çıkarmamak için kullanılması ise dünyada bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, darbe girişimi gecesinden itibaren gösterilen kahramanlığa dair hissiyatın en iyi ve en gerçekçi şekilde aktarılması için, bu yeni teknolojiyi en etkin metot olarak seçmiş ve projeyi hayata geçirmiş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR Projesi’nde yaşanmış olayların dijital olarak VR altyapısı kullanılarak canlandırılıyor. Gerçekliği sağlayan 360 derecelik görünüm ile izleyenler yaşanmışlık hissini en gerçekçi boyutlarda hissetmesi sağlanıyor.

15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR SANAL MÜZEDE

Belirlenen fiziki mekanlarda dileyen vatandaşların sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmesi için özel alanlarda çalışmalar yapılacak. Ayrıca Samsung Gear VR ve benzeri sanal gerçeklik gözlükleriyle YouTube üzerinde hayata geçecek olan özel kanal, üzerinde çalışmaya şahitlik edilebilecek. 360 derece görüntü desteği sunan Facebook ve Vimeo benzeri birçok sosyal ağda ilerde hazırlanacak mobil uygulama platformlarını da kapsayan birçok alanda proje deneyimlenebilecek.

15 Temmuz’la ilgili oluşturulan fiziksel ortamlar arasında müze gibi yapılar da bulunuyor. Projenin konumlandırılıp, mekanı ziyaret eden yerli ve yabancı herkes bu 360 derecelik sanal gerçeklik deneyiminin yaşatılarak ziyaretçilere en doğru mesajın verilmesi hedefleniyor. Her an erişilebilecek olan çalışma ile kullanıcılar 15 Temmuz'u istedikleri yerde, istedikleri zaman hatırlayabileceği, deneyimleyebileceği ortama ulaşma şansına sahip olacak.

YABANCI DİL DESTEĞİ

Medya A.Ş., Bahçeşehir Üniversitesi ve Tatu Creative Studios işbirliği ile gerçekleştirilen projenin sosyal/psikolojik anlamda 15 Temmuz’daki ihanet girişiminin unutulmamasında önemli rol üstlenmesi ve bu algının sürekli canlı tutulması hedeflenmesinin yanı sıra sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da sunulması, doğru şekilde yönetilmesi projenin öne çıkan amaçları arasında konumlanıyor. Projenin İngilizce seslendirme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli dil destekleri ile birlikte yabancıların kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Dünya çapında bir projeyle sanal gerçeklik alanına girmiş olduk ve sanal gerçekliği, yeni bir iletişim kanalı olarak konumlandırmayı düşünüyoruz. Bu tip projelerle, tanıtım, simulasyon ve eğitimlerde; bu projede etkisini göstererek yeni bir kanal oluşturmak, bunun olabilecek her yerde kullanılabilmesini sağlamak teknik anlamdaki beklentimizdir.”

SANAL GERÇEKLİK PRODÜKSİYONUNDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

– VR Çekimler için özel olarak hazırlanmış , 6 bin m²’yi aşkın bluebox stüdyo

– 220 kişilik cast ve toplam 320 kişilik çalışma ekibi, sahada anlık 32 kişilik yönetim, görsel efekt test ekibi ile dev bir kadro.

– Özel üretim dünyanın en iyi sanal gerçeklik ve 3D çekim yapabilen cinematic VR kameralarında birisi ile gerçekleştirilen çekimler.

– Sanal gerçeklik’le beraber 3 boyutlu (3d stereoscopic) görüntü teknolojisi de aynı anda kullanılmıştır.

– 4 vince ayrı ayrı monte edilmiş dev ışık adaları. 3 metrede bir monte edilmiş soft light’larla sanal gerçekliğe özel ışıklandırma sistemi.

– Ölçeklendirilmiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dekoru.

– Özel efekt, gerçek mermi patlamaları, dublörler ve yerden seken havalı mermi set-up’ıyla gerçeklik hissi

– Profesyonel oyuncu koçları, silah ve mühimmat danışmanları, profesyonel aktörlerden oluşan deneyimli bir ekip.

– Gerçek boyutlu köprü-gişe maketi, dramatic ışık set-up’ı.

– Fiziksel dekor unimoglar, tank, toma, araç ambulansı, mobil dekorlar, beton bariyerler ve yol çizgilerini de içeren sahneler.

– Yüksek kare çekim ve Sanal Gerçeklikte ağır çekim tekniği.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yayına alınacak “15 Temmuz Şehitler Köprüsü VR” projesi ile ilgili tüm gelişmeleri @ibbteknoloji Twitter adresinden öğrenebilirsiniz.

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