Logitech, ödüllü kulaklık üreticisi Astro Gaming’i satın aldı

Logitech, satın almayı 85 milyon dolar karşılığında Ağustos ayı başında tamamlamayı planlıyor. Oyun sektörüne yatırım yapmayı sürdüren Logitech, Astro'yu satın alarak sektörün uzun vadeli büyümesini hızlandırmaya yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı. Logitech ve Astro birlikte, PC ve konsol oyuncuları için kulaklık, mouse, klavye ve webcam üretecek.

Logitech’in G bölümüne katılacak olan Astro Gaming, Logitech’e konsol pazarında ve e-sporcuların üst düzey cihaz arayışlarına cevap verecek. Açıklamalara bakılırsa Logitech’in bu satın alım sonrası Astro markasını devre dışı bırakma gibi bir planı yok. Halihazırda Logitech, G ile ağırlıklı olarak PC oyuncularına erişiyordu.

Astro ise yine oyunculara ama konsol yakasına daha çok hitap ediyordu. Satın alım Logitech’e konsol dünyasında profesyonel kullanıcılara hitap edecek yeni bir kapı açmış olacak. Benzer şekilde Astro’ya ise PC tarafında daha etkin olma şansı verebilir.

Oyun seslendirmeleri ve lifestyle ürünleriyle oyun kulaklığı pazarının liderlerinden olan Astro’nun profesyonel e-sporcular için tasarlanmış olan A40 VE A50 kulaklıkları ürünler içinde en çok bilinenleri... Markanın son zamanlarda tanıttığı A10 kulaklığı ise erişilebilir fiyatıyla konsol kulaklık pazarında daha fazla alıcıya hitap ediyordu.

Logitech Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ujesh Desai e-sporcuların tercih ettiği üst seviye konsol kulaklıkları üreten şirketin satın alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Astro’nun, Logitech G’nin bilgisayar oyunlarına olan ilgisi konusunda mükemmel bir tamamlayıcı olacağına inancımız tam. Bu büyük işbirliğimiz için çok heyecanlıyız. E-sporcular için oyun keyfini her yerde daha eğlenceli hale getireceğiz.” Astro Başkanı ve Kurucu Ortağı Jordan Reiss ise, “Astro’nun tüm ekibi her zaman Logitech ve Logitech G ürünlerine saygıyla yaklaştı. Bu nedenle, bu birliktelikten çok mutluyum” dedi.

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