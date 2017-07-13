Microsoft akıllı telefonla gören yapay zekâ uygulaması geliştirdi

Microsoft’un geliştirdiği Seeing AI adlı gören yapay zeka uygulaması sadece iOS cihazlarında çalışıyor. Özel olarak görme zorluğu çekenler için yola çıkan araştırma projesi yapay zekanın gücünü insanları, nesneleri ve metinleri açıklayarak tanımlayabiliyor, okuyabiliyor.

Uygulamanın yayınlanan videosunda kısa bir yazı kamera önüne gelir gelmez bunun bir metin olduğunu algılayan yapay zeka, gördüğü metni okumaya başlıyor. Daha uzun metinlerin olduğu belgeleri, dokümanlardaki yazıları farklı biçimlerde olsa da tanıyabilen uygulamanın bir diğer özelliği ise mağazalarda ürünlerin barkodlarından tanımlanmasını sağlaması. Barkodu okutmak için sesli yardımda bulunan Seeing AI, ürünle ilgili bilgi verebiliyor.

Uygulamanın bir diğer özelliği ise arkadaşlarınızı tanıyabilmesi ve etrafınızdaki insanları tanımlayarak anlatması. Hatta kameradan elde ettiği görüntüye göre duygusal durumlarına ilişkin bilgi de veren uygulama bir manzaraya dair açıklama yapabiliyor. Her ne kadar son özellik henüz deney aşamasında olsa bile kullanmak mümkün. Uygulamaya yakın zamanda para birimlerini tanıma özelliği de eklenecek. Böylece görme zorluğu çekenler için kaç para verip aldığına dair daha hızlı ve kolay bir yöntem iPhone gibi akıllı telefonlara da girmiş olacak.

SEEING AI GÖREN YAPAY ZEKA UYGULAMASINI IOS İÇİN BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

Uygulama sadece kameradan çekilen fotoğrafları değil, WhatsApp, e-posta, Twitter, Facebook ve benzeri uygulamadaki fotoğrafları da inceleyerek açıklama veya okuma yapabiliyor. Seeing AI, sosyal medya uygulamalarındaki fotoğrafları, caps’leri kullanıcısına paylaşma menüsünden ulaşılan seçeneklerle aktarabiliyor. Geliştirilme aşamasındaki uygulamayı yukarıdaki bağlantıdan iPhone ve iPad gibi iOS cihazları için indirebilirsiniz. Android versiyonuyla ilgili olarak şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

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