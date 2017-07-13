Bundle Almanya'nın 1 numarası

App Store’a göre Bundle, Almanya’nın en sevilen haber uygulaması!

"Almanya App Store’da ‘Editörün Seçimi’ olan Bundle, Almanya’nın en sevilen uygulamaları arasında ilk sırada gösterildi.



Bundle daha önce App Store ve Play Store tarafından birçok farklı yerel mağazada “En İyi Uygulamalar” arasında gösterilmiş ve Google tarafından globalde de “Editor’s Choice” olarak seçilmişti. Bu defa da App Store tarafından Almanya’nın en sevilen yeni uygulamaları arasında gösterilen Bundle, listenin ilk sırasında yer aldı.



DÜNYA GENELİNDE 1.5 MİLYON İNDİRİLME

Dünya genelinde toplam 1,5 milyondan fazla cihaza indirilen Bundle, Almanya’da da hızla büyüyor.

Bundle sunduğu kaynak çeşitliliği ve gönderdiği son dakika bildirimleri ile Alman kullanıcılardan da 5 yıldız ortalama ile tam not almayı başarmış durumda.

Bundle'ı iPhone'a indirmek için buraya , Android telefonunuza indirmek için de

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