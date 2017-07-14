Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı

Nokia’nın efsane olduğu dönemde mücevheratla ve çeşitli lüks sınıf özelliklerle süslediği telefonları üreten Vertu markası kepenklerini indirdi.
Apple bugün akıllı telefon dünyası için nasıl efsaneyse yakın geçmişte Nokia cep telefonu için de öyle efsaneydi.
Finlandiyalı üretici Nokia’nın gücünün zirvede olduğu dönemdeki girişimlerinden birisi de Vertu markasıydı.
Nokia’nın 1998 yılında tamamen zenginlere yönelik bir cep telefonu markası sunmak için kurduğu Vertu, 2012 yılında yüzde 10 hissesi elinde kalacak şekilde satılmıştı.
EQT VI tarafından satın alınan Vertu’nun 2013’te yaklaşık 350 bin müşterisi ve 500 mağazada satılan ürünleri vardı.
2015’te hisseleri Hong Kong menşeli Godin’e satılan Vertu 2017’yi çıkaramadı.
Vertu’nun çıkış fikri ise “Bir saate 20,000 dolar harcıyorsanız, cep telefonuna neden harcamayasınız?”
20 yıllık bir marka geçmişine sahip Vertu, iPhone kullanıcılarının da bildiği çizilmeye dayanıklı safir kristal ekranlar kullanıyordu.
Vertu 5.nesil katı safir ekran teknolojisini Constellation akıllı telefonunda kullanmıştı.
Constellation’un fiyatı 6630 dolardı ve ekranı elmastan sonra en sert maddeye sahipti.
Şu günlerde Apple yeni ve şimdiye dek üretilen en pahalı iPhone 8 için çalışıyor.
En pahalı iPhone Amerika’da bile 1000 doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Türkiye’deki fiyat tahminlerimiz ise vergilerle birlikte 6000 TL’nin üzerinde.
iPhone 8 tıpkı Vertu gibi yeni teknoloji ve üst düzey malzeme kalitesine sahip olması bekleniyor.
Yeni bir söylentiye göre iPhone 8’in 1200 doların da üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.
Bu durumda iPhone 8’in Türkiye fiyatı 7000 TL’yi de aşabilir.
Vertu aslında toplamda 500 bin müşteriye sahipti ama lüks sınıfta iPhone 8’in ulaşması muhtemel satış rakamı çok daha yüksek olabilir.
Ama tabi ki iPhone 8’in fiyatı da Vertu gibi 7000 dolarlar civarında hiçbir zaman olmayabilir.
Diyelim ki iPhone 8 çıktığında üst seviyedeki kapasitelerde 1500 dolar etikete sahip olsun –ki bu Türkiye’de 8000 TL anlamına gelebilir.
Bu durumda bile Vertu’nun Signature Touch gibi ürünlerine kıyasla çok ucuz kalır.
2014 yılında ilk kez duyurulduğunda Vertu Signature Touch’ın fiyatı 10,300 dolardan başlıyordu.
Gerçi Apple’dan da 10.000 bin dolardan fazla ödeyerek bir cihaz alabilirsiniz. Altından bir Apple Watch 10.000 dolardan başlıyordu.
Apple Watch serisinin 2.neslinde ise bu fiyat 17.000 dolara çıktı! Türkiye satış fiyatı resmi sitede yer almıyor.
Ama sadece Türk Lirasına çevirmek bile saatin bize 60 bin liranın üzerinde bir fatura çıkarabilir.
Daha düşük bütçelerde ama lüks sınıfta bir Apple Watch almak isteyenler için ise seramik versiyonun Amerika satış fiyatı 1249 dolardan başlıyor.
Türkiye fiyatı ise 42 mm modeli için 5999 TL.
Elbette tüm Apple Watch’lar böyle yüksek fiyatlara sahip değil. 1199 TL’den başlayan fiyatlarla farklı modeller bulmak mümkün.
Örneğin Apple’ın tanıtımında öne çıkan Nike modelinin başlangıç fiyatı 1.649 TL.
Apple Watch'un farklı modelleri ve farklı fiyatları var.
Giyilebilir teknolojilerin en çok kullanıldığı alanlardan olan spora uygun olanlar daha çok dikkat çekiyor.
Altın Apple Watch'u bulmak da çok kolay değil.
Gold Apple Watch Şu ana kadar ki en pahalı model olma unvanına sahip.
Kapanan Vertu'nun dünya çapında birçok yerde mağazaları ve 500 binin üzerinde müşterisi bulunuyor.
Markanın müşterileri tahmin edebileceğiniz üzere üst sınıf gelire sahip kişilerden oluşuyor.
Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan markanın çok sayıda farklı el işçiliğiyle yapılan modeli var.
Birbirinden farklı modellerin kendine has özellikleri ve işbirlikleriyle geliştirilen ve yapılan tasarımları dikkat çekiyor.
Vertu'nun ürün ve servis kalitesi müşterilerinin beklediği kaliteyi sunmak için itina ile çalışıyordu.
Vertu'nun modelleri arasında farklı özellikler öne çıkıyor.
Cihazlarda ilk dikkati çeken ise kadınlara yönelik hazırlanan modellerde mücevherat ve renk...
Bu iki tasarım unsuru öne çıkıyor.
Vertu'nun müşterileri arasında jet sosyete yer aldığı gibi
Sinema sanatçıları da yer alıyor.
Markanın Nokia ile olan sıkı bağları -özellikle iPhone'a dek- modellerinde güçlü özelliklerin olmasını sağladı.
iPhone 8'in de pahalı hatta en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Apple, iPhone'un 10.yılında sıra dışı bir cihaz için kolları sıvadı.
Ama cihazın fiyatı da önceki iPhone modellerine benzemeyecek.
Ekranından kasasına dek iPhone 8'in diğer hiçbir modele benzemesi beklenmiyor.
Bakalım Vertu'nun oluşturduğu boşluk hangi cihazla dolacak?
iPhone halihazırda en çok satan telefonlar arasında yer alıyor.
Muhtemelen iPhone 8, Vertu'nun değilse de birçok üst sınıf geliri olan kişilerin ilk alternatiflerinden biri olacak...
Sızıntılara ve söylentilere göre artık yeni iPhone'un nasıl görüneceğini biliyoruz.
Kapanan Vertu'nun çok sayıda modeli var.
İşte o modellerden bazıları...
Detaylarıyla Vertu'nun modellerine dair yakın plan ve lifestyle çekimler