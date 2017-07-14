TEKNOLOJİ

Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı

14 Temmuz 2017 Cuma, 20:53:55 HABERTURK.COM

Nokia’nın efsane olduğu dönemde mücevheratla ve çeşitli lüks sınıf özelliklerle süslediği telefonları üreten Vertu markası kepenklerini indirdi.

  • 1 Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı
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    Nokia’nın efsane olduğu dönemde mücevheratla ve çeşitli lüks sınıf özelliklerle süslediği telefonları üreten Vertu markası kepenklerini indirdi.

  • 2 Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı
    2 | 281

    Apple bugün akıllı telefon dünyası için nasıl efsaneyse yakın geçmişte Nokia cep telefonu için de öyle efsaneydi. 

  • 3 Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı
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    Finlandiyalı üretici Nokia’nın gücünün zirvede olduğu dönemdeki girişimlerinden birisi de Vertu markasıydı.

  • 4 Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı
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    Nokia’nın 1998 yılında tamamen zenginlere yönelik bir cep telefonu markası sunmak için kurduğu Vertu, 2012 yılında yüzde 10 hissesi elinde kalacak şekilde satılmıştı.

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  • 5 Apple üst sınıf iPhone 8’i üretirken lüks telefon üreticisi Vertu battı
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    EQT VI tarafından satın alınan Vertu’nun 2013’te yaklaşık 350 bin müşterisi ve 500 mağazada satılan ürünleri vardı. 

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