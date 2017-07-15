Dünya yakınından 11 Temmuz'da ve bu sabaha karşı geçen iki meteorun ardından, 23 Temmuz'da yeni bir "ziyaretçi" bekleniyor.

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2017 MC4"ün NASA verilerine göre 11 Temmuz saat 09.19'da dünyaya yaklaşık 2 milyon 900 bin kilometre uzaklıktan geçtiğini, bu mesafenin dünyanın aya uzaklığının 7,6 katı olduğunu belirtti.

Dal, bu gök taşının çapının iki futbol sahası büyüklüğünde olduğunu dile getirerek, o büyüklükte bir gök taşının gezegene çarpması halinde, yaşama büyük zarar vereceğini bildirdi.

Bu gök taşı dışında bu ay içerisinde Dünya'ya yakın iki gök taşı daha olduğunu kaydeden Dal, "Bunlardan birisi bu sabaha karşı saat 05.00 gibi geçti. Çapı daha küçük, 30-60 metre civarında. Dünyanın aya olan uzaklığının 3,2 katı uzaklıkta, yani 1,2 milyon kilometre civarında bir mesafe. 23 Temmuz'da bir gök taşı daha var 40-90 metre çapında. O sonuncusuna göre 40 bin kilometre daha yakından geçecek ancak çarpma ihtimali yok, dünya için tehdit içermiyor." bilgilerini aktardı.

"2028'DEKİ GÖK TAŞI TARTIŞILIYOR"

Doç. Dr. Dal, 2028 yılında yaklaşık 4 kilometre çapa sahip "1997FX11" adlı gök taşının dünyanın çok yakınından geçeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilinen gök taşları arasında dünya çapında tehdit arz eden '1997 FX11' adlı gök taşı var. Dünyaya çok yakın geçecek. 'Çarpma ihtimali var' deniliyordu ancak son gözlemler artık yörüngesinde kayma olduğunu, tehdit içermediğini ortaya koyuyor. Çapı, dinozorları ortadan kaldıran gök taşının çapının yarısı kadar. Kuzey yarım küre için yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ama son gözlemlerin hepsi çarpma olasılığının düştüğünü gösteriyor."

Dal, bu gök taşının da dünyaya 930 bin kilometre uzaklıktan geçeceğinin tahmin edildiğini, çapının büyüklüğü nedeniyle çıplak gözle görülebileceğini bildirdi.

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