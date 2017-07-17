Şirketin açıklamasına göre, tüm mobil altyapısını 5G'ye yükselten ilk ülke San Marino olacak. Telecom Italia Mobile (TIM) adlı İtalyan operatör, ülkedeki 5G ağın Avrupa'da ilk olacağını, dünyada ise ilk olma şansının yüksek olduğunu belirtti. TIM ile bir anlaşma yapan hükümet, 2018'deki test sürecinin ardından var olan 4G ağını tamamen yenileyecek.

SAN MARİNO, İTALYA'YA GÖRE DAHA ÖZGÜR

Baz istasyonu konumlarının sayısını iki katına çıkartacak ülke, Unesco dünya miras listesindeki şehir merkezine de bu yıl ufak bir ağ kurarak, 5G'ye hazırlık yapacak.

San Marino, 30 bin kişi nüfusa sahip ve 61 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük cumhuriyeti olma özelliğini taşıyor. TIM, 5G'yi Milan ve Torino'da da test ediyor, ancak İtalya'ya kıyasla San Marino'da daha az düzenleme olması, onlara daha çok özgürlük veriyor.

2 MİLYON 300 BİN YENİ İŞ YARATACAK

Avrupa Komisyonu'nun geçen yıl hazırladığı 5G hareket planına göre sağlık, ulaşım, otomotiv ve kamu hizmetlerinde, 2025 yılına kadar 5G'ye bağlı olarak 113 milyar euro ekonomik fayda sağlanacak. 5G ağlarını kurmak ise Avrupa'ya 56 milyar euroya mâl olacak. 5G'nin 2 milyon 300 bin kişiye iş olanağı sunması bekleniyor.

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