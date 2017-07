Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a Amazon tehdidi: Anytime

İnternetten kitap satışıyla hayata başlayan Amazon, zaman içerisinde dünyanın en iyi girişimlerinden biri olmanın ötesine geçerek teknoloji anlamında birçok konuda öncülük etmeyi başaran bir şirket oldu. Geçtiğimiz haftalarda sağlıklı beslenmeyle ilgili Amerika’nın en büyük zincir marketlerinden biri olan Whole Foods’u bünyesine katan Amazon aslında internetteki birçok sunucusun, birçok hizmetin doğru ve verimli çalışmasını sağlayan sunucu ve bulut servisleriyle adeta az bilinen gizli bir güç.

Türkiye’ye şu sıralar Almanya üzerinden hizmet veren Amazon, onbinlerce ürün sattığı alışveriş sitesi üzerinden çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Şimdi bu dev yeni bir adım atıyor: mesajlaşma! Müşterilerine iyi bir mesajlaşma uygulamasından beklentilerini soran ve hangi fonksiyonların olması gerektiği konusunda bilgi toplayan şirket, “Anytime” (yani her zaman ya da her an) adlı mesajlaşma uygulamasının son rötuşlarını yapıyor.

Anytime tıpkı WhatsApp ve benzeri Telegram, BİP gibi uygulamalarda olduğu gibi mesajlaşmayla ilgili tüm fonksiyonları bünyesinde barındıracak. Bunlar arasında sohbet, grup sohbetleri, konuşma, görüntülü görüşme yer alacak. Bunlar dışında ise sosyal medya özelliklerini taşıyan özelliklere de sahip olacak Anytime. Örneğin fotoğraflara çeşitli efektler eklenecek, kolay fotoğraf paylaşımı yapılabilecek, videolarda özel efektlerle maskeler ve daha verilebilecek.

Anytime kullanıcıları aynı zamanda Amazon’dan direkt olarak alışveriş ve restoranlardan rezervasyon, yapabilecek, uçak bileti ve otel odası ayırtabilecek. Müzik oynanabilecek olan serviste oyunların da olması bekleniyor. Uygulamada ayrıca banka hesap bilgileri gibi kişisel bilgiler şifrelenerek gönderilecek.

Bu yılın başında şirketler için konferans uygulaması olan Chime’ı duyuran Amazon’un Anytime servisi tüketiciler için geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Echo sistemine entegre şekilde çalışması da beklenen uygulama Alexa’nın metinsel iletim yetenekleriyle kullanılabilecek.

Anytime akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlarda kullanılabilecek. Kullanıcı kendisini WhatsApp’taki gibi telefon numarasından değil, isim aramasıyla bularak ekleyebilecek. Resmi olarak Amazon Anytime duyurulmuş değil ancak her an çıkabilir.