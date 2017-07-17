Video paylaşım sitesinde son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, son bir saattir bazı yerlerde erişim tamamen durdu.

Web hizmetlerinin açık olup olmadığını kontrol eden Down Detector sitesinde binlerce şikayet var. Bu şikayetlerin yüzde 54'ü videoları izlemekte problem yaşarken, yüzde 34'ü siteye hiç erişemiyor. Yorum yazanların yüzde 10'u ise video yükleyemediklerini belirtiyor.

Siteye erişemeyenler, aşağıdaki sunucu hatasıyla karşılaşıyorlar.

Haritaya göre Türkiye'de ise güneyde erişimle ilgili problem görülüyor.

Dünyadaki erişim problemlerinin en büyüğü ise Asya'da, bunun dışında Avrupa, Amerika, Avustralya gibi bölgelerde de kesinti belirgin durumda.

Sitede yavaşlama yaşayanlar, sitedeki hesaplarından çıkış yapıp yeniden giriş yaptıklarında, sistemin düzeldiğini belirtiyorlar.

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erişim problemi