17 farklı ülkeden 8.000'in üzerinde kaynağı kullanıcılarıyla buluşturan, 500.000'e yakın aktif kullanıcısına ayda 2 milyon farklı haber sunarak toplamda 50 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına ulaşan Bundle; 3. yılına özel olarak 3 kullanıcısına iPhone 7 hediye ediyor.
Kullanıcıların kampanyaya katılmak için tek yapması gereken, uygulama içerisinde yer alan katılım formunu doldurmak.
Bundle'ı telefonunuza indirmek ve katılım koşullarını görüntülemek için tıklayın: http://bundlenews.co/kampanya
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