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TEKNOLOJİ

Bundle, 3. yılında 3 adet iPhone 7 hediye ediyor

Türkiye'nin en sevilen haber uygulaması Bundle, kendisini App Store ve Play Store'da zirveye taşıyan kullanıcılarına teşekkür etmek için yeni bir kampanyaya imza atıyor

18 Temmuz 2017 Salı, 17:47:27 Güncelleme: 17:50:13 Genel

17 farklı ülkeden 8.000'in üzerinde kaynağı kullanıcılarıyla buluşturan, 500.000'e yakın aktif kullanıcısına ayda 2 milyon farklı haber sunarak toplamda 50 milyonun üzerinde görüntülenme sayısına ulaşan Bundle; 3. yılına özel olarak 3 kullanıcısına iPhone 7 hediye ediyor.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için tek yapması gereken, uygulama içerisinde yer alan katılım formunu doldurmak.

Bundle'ı telefonunuza indirmek ve katılım koşullarını görüntülemek için tıklayın: http://bundlenews.co/kampanya

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